Mercato moto: giugno giù, ma il semestre è positivo. Le moto e gli scooter più venduti

Giugno timido per il mercato moto, in lieve calo, ma il semestre chiude a +5,5%. Le classifiche con moto e scooter più venduti

Nonostante il mese di giugno chiuda in lieve calo, il primo semestre del 2024 fa ancora sorridere: il mercato moto, infatti, cresce del 5,5% nella prima metà d'anno. Scopriamo com'è andato giugno in dettaglio e quali sono moto e scooter più venduti dopo sei mesi.

GIUGNO Dopo due mesi di crescita, a giugno una lieve flessione: sono 41.597 i veicoli immatricolati, il 2,96% in meno rispetto allo scorso anno. Le moto tengono botta, con 17.431 unità e un +2,8%, mentre gli scooter, con 21.972 unità, si attestano a -6,86% (anche per effetto del confronto con un giugno 2023 segnato da una crescita a doppia cifra). Quarto mese consecutivo in territorio negativo, infine, per i ciclomotori: 2.194 pezzi e flessione del 5,39%.

IL SEMESTRE La prima metà dell'anno, nel complesso, è con segno positivo: +5,53% rispetto al 2023 e 213.126 unità su strada. Sono ancora le moto a fare il passo: 96.411 veicoli e +7,75%. Bene anche gli scooter con 107.463 immatricolati e +4,87%, mentre i ciclomotori perdono anche in questo caso, chiudendo con -7,54% e 9.252 unità.

ELETTRICO - I veicoli a batteria soffrono sia sul mese che rispetto al primo semestre: a giugno -18,12% e 1.315 unità, mentre la prima metà dell'anno registra un -26,04% e 5.358 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Mariano Roman, Presidente di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori):“Malgrado il lieve calo di giugno, non si intravedono assolutamente cali strutturali della domanda. Anzi, il confronto con gli scorsi anni, che hanno segnato molto spesso aumenti a doppia cifra, ci permette di considerare consistente, fisiologico e tutt’altro che scontato l’andamento positivo del primo semestre 2024. È un segnale incoraggiante, perché ogni indicatore ci conferma che nel mercato permane un solido desiderio di due ruote, sia per il commuting e la mobilità urbana, che per quegli ambiti vivissimi più legati allo sport, al turismo e alla passione”.

VEDI ANCHE

Ancora regina: TRK 702 è la più venduta nel primo semestre 2024

LE MOTO PIÙ VENDUTE Prosegue la cavalcata delle Benelli TRK 702, seguite da BMW R 1300 GS e Honda Africa Twin. Nessuna novità nel podio e subito dietro – 4° e 5° posto sono ancora di Yamaha Tracer 9 e Multistrada V4 – mentre, rispetto allo scorso mese, la Yamaha MT-07 scavalca la Honda Transalp e prende il 6° posto. In crescita anche la Voge Valico 525DSX che conquista l'8° ai danni di Yamaha Ténéré 700 e Moto Morini X-Cape.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 4.344 2 BMW R 1300 GS Enduro 3.394 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.677 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.880 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.789 6 YAMAHA MT-07 Naked 1.615 7 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 1.559 8 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1.532 9 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.516 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.458 11 KAWASAKI Z 900 Naked 1.374 12 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.313 13 MOTO GUZZI V7 Naked 1.282 14 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.274 15 YAMAHA MT-09 Naked 977 16 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 877 17 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 876 18 HONDA CB 750 HORNET Naked 875 19 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 862 20 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 849 21 HONDA NC 750 X Enduro 848 22 KEEWAY RKF 125 Naked 837 23 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 762 24 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 759 25 CFMOTO 800MT Enduro 734 26 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 733 27 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 716 28 TRIUMPH SCRAMBLER 400X Naked 713 29 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 706 30 VOGE BRIVIDO 125R Naked 693 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Honda SH: dominio di 125 e 150, seguiti dal 350

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Una vera e propria forza della natura Honda SH 125, dominatore incontrastato in questi primi sei mesi dell'anno. A proteggergli le spalle ci sono ancora una volta gli alfieri Honda, SH 150 e SH 350. Se là davanti tutto resta congelato, dietro qualcosa si muove: Kymco Agility 125 R16 si tiene stretto il 4° posto dopo la corazzata di Tokio, mentre sale di una posizione Piaggio Liberty 125, 5°. Fa ancor meglio il cugino Beverly 300, 7°, che ne guadagna due rispetto allo scorso mese, con X-ADV quindi schiacciato tra i due alfieri della Casa di Pontedera, 6°. Chiudono la Top10 Honda ADV350, Yamaha XMax 300 e TMax (occhio, però, a un altro Kymco, People S 125, che resta fuori per pochi pezzi dai migliori dieci).

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 8.607 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 6.924 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 6.403 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5.209 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 4.533 6 HONDA X-ADV 750 Scooter 4.479 7 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 3.520 8 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 3.431 9 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3.378 10 YAMAHA TMAX Scooter 3.007 11 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 3.000 12 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.831 13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.748 14 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 2.721 15 SYM SYMPHONY 125 Scooter 2.580 16 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.513 17 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.074 18 HONDA FORZA 350 Scooter 2.069 19 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.877 20 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.274 21 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.198 22 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.160 23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 980 24 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 970 25 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 953 26 HONDA FORZA 750 Scooter 888 27 SYM JOYRIDE 300 Scooter 797 28 VOGE SFIDA SR1 GT Scooter 707 29 VOGE SFIDA SR4 Scooter 675 30 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 668 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 02/07/2024