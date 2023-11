Benelli BKX 300 S 2024: la nuova naked nel video live da EICMA 2023

BKX 300 S è la nuova Benelli votata al divertimento a 360 gradi, pensata per vivere la città e affrontare il traffico con grande naturalezza, ma capace anche di percorrere con disinvoltura ogni tipologia di strada. Come la “sorella” adventure, BKX 300 S monta il nuovissimo monocilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 292,4 cc, con corpo farfallato da 42 mm di diametro: è l'evoluzione dell’attuale 250 cc presente in gamma, dove sono stati introdotti aggiornamenti nella parte termica, imbiellaggio e trasmissione. In configurazione Euro 5+, il motore è in grado di erogare una potenza massima di 29,2 CV a 9.000 giri/min e 24,5 Nm a 7.000 giri/min. La distribuzione è a catena, doppio albero a camme in testa, 4 valvole e il cambio a 6 velocità. Nuovo l’impianto di scarico, così come la frizione con asservitore di coppia e antisaltellamento, che permette di ridurre la forza di azionamento della leva, oltre a rendere il cambio più fluido.

Benelli BKX 300 S, il motore

CHE LOOK! Il design della BKX 300 S nasce dal Centro Stile Benelli che ha voluto donare a questa moto un’estetica raffinata, con superfici levigate, volumi molto compatti e poco sporgenti. Una due ruote facile e grintosa, dove non sono presenti sovrastrutture che possano intralciare il movimento del pilota una volta in sella, permettendo quindi una posizione di guida comoda ma attiva e dinamica. Il look è esaltato da un gruppo ottico interamente a LED: sulla parte frontale sono presenti due fasci luminosi DRL dal design originale, mentre le luci posteriori sono integrate nelle frecce, seguendo una soluzione tecnica già collaudata anche nel modello Tornado Naked Twin 500. Come per Benelli BKX 300, strumentazione LCD ben visibile in tutte le condizioni di guida e presa USB.

VEDI ANCHE

Benelli BKX 300 S, il faro anteriore

TELAIO BKX 300 S presenta una ciclistica ricercata, votata al massimo dell’agilità e della maneggevolezza: il telaio è un tradizionale telaio a doppia culla in tubi d’acciaio, capace di integrarsi perfettamente nel design della moto. Il reparto sospensioni si affida all’anteriore ad una forcella upside-down con steli del diametro di 41 mm, mentre al posteriore si trova un forcellone oscillante e monoammortizzatore con leveraggio progressivo regolabile nel precarico molla ed escursione di 150 mm alla ruota. L’impianto frenante è composto all’avantreno da un disco singolo flottante di 280 mm con pinza a quattro pistoncini, mentre al retrotreno da un disco di 240 mm e una pinza flottante a singolo pistoncino. I cerchi in lega di alluminio da 17” montano rispettivamente pneumatici da 110/70- ZR17 e 150/60-ZR17. Il serbatoio è da 13 litri. BKX 300 S sarà disponibile in concessionaria a partire da metà 2024. Il prezzo è in via di definizione. Per alcuni mercati sarà disponibile anche la versione da 125cc e da 250cc.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/11/2023