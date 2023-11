Nuove Benelli BKX 300 e BKX 300 S 2024: naked e adventure a EICMA 2023

A separarle, non è solo quella consonante in fondo al nome di battesimo. L'una, BKX 300, è un mezzo adventure, per impiego a tutto tondo, sia su asfalto, sia in off-road. L'altra, BKX 300 S, è una naked uso stradale, ma altrettanto polivalente, adatta sia a guizzare nel traffico cittadino, sia a godersi strade tutte curve di campagna o di montagna. Benelli BKX 300 e 300 S solo due delle numerose novità che il brand di Pesaro espone a EICMA 2023. Sfoglia la gallery: prima BKX 300, poi BKX 300 S.

Benelli BKX 300 S

BKX 300 è una due ruote a tuttotondo, facile e leggera, realizzata per offrire il massimo della maneggevolezza e del controllo in ogni condizione, su strada come in fuoristrada. Linee semplici, pulite ma allo stesso tempo ricercate. Merito soprattutto di un gruppo ottico estremamente originale, sia davanti che in coda, dove si fa notare per la soluziono “combo”, che integra luci di posizione, di stop e indicatori di direzione.

MOTORE Nuovissimo il cuore pulsante di BKX 300, un monocilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido da 292,4 cc, con corpo farfallato da 42 mm di diametro, evoluzione dell’attuale 250 cc già presente in TRK 251 e Leoncino 250 a cui, oltre all’aumento di cilindrata, sono stati introdotti aggiornamenti nella parte termica, imbiellaggio e trasmissione. Grazie all’aumento dell’alesaggio è stato possibile aumentare il diametro delle valvole di aspirazione e scarico e di conseguenza ridisegnare la camera di combustione. Riprogettato anche il contralbero di bilanciatura per ridurre così le vibrazioni e aumentare l’affidabilità. Nuovo l’impianto di scarico con un lungo collettore, a favore della curva di coppia, per ottenere una erogazione più corposa. Nuova anche la frizione con asservitore di coppia ed antisaltellamento, che permette di ridurre la forza di azionamento della leva frizione al manubrio, oltre a rendere più fluido il cambio marcia. Il motore, in configurazione Euro 5+, eroga una potenza massima di 29,2 CV a 9000 giri/min. e una coppia di 24,5 Nm a 7000 giri/min. La distribuzione è a catena, doppio albero a camme in testa, 4 valvole e il cambio a 6 velocità.

TELAIO Come la sorella stradale, BKX 300 presenta una ciclistica pensata per soddisfare al massimo la maneggevolezza della moto, con un telaio a doppia culla in tubi di acciaio, capace di garantire resistenza ed affidabilità su qualsiasi percorso. Alle sospensioni troviamo all’anteriore una forcella upside-down con steli di 41 mm di diametro ed offre una escursione di 180 mm, mentre al posteriore è presente un forcellone oscillante e monoammortizzatore con leveraggio progressivo regolabile nel precarico molla ed escursione da 180 mm alla ruota, studiate per assorbire qualsiasi asperità del fondo stradale. L’impianto frenante è composto all’avantreno da un disco singolo flottante di 280 mm, con pinza a quattro pistoncini, mentre al retrotreno da un disco di 240 mm e una pinza flottante a singolo pistoncino. I cerchi a raggi con mozzo e cerchio in lega di alluminio, sono da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore e montano rispettivamente pneumatici da 100/90 e 140/80. Serbatoio da 13 litri

ACCESSORI La strumentazione LCD offre un’ottima visibilità in ogni condizione di guida, . E per ogni esigenza durante il viaggio, è disponibile anche una comoda presa USB.

USCITA BKX 300 sarà disponibile in tutte le concessionarie Benelli a partire dalla seconda metà del 2024. Il prezzo è in via di definizione. Per alcuni mercati sarà disponibile anche la versione da 125cc e 250cc.

BKX 300 S è la nuova Benelli votata al divertimento a 360 gradi, pensata per vivere la città ed affrontare il traffico con grande naturalezza, ma capace anche di percorrere con disinvoltura ogni tipologia di strada.

MOTORE Come la “sorella” adventure, BKX 300 S monta il nuovissimo monocilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido da 292,4 cc, con corpo farfallato da 42 mm di diametro, evoluzione dell’attuale 250 cc presente in gamma, dove sono stati introdotti aggiornamenti nella parte termica, imbiellaggio e trasmissione. In configurazione Euro 5+, il motore è in grado di erogare una potenza massima di 29,2 CV a 9000 giri/min e di 24,5 Nm a 7000 giri/min. La distribuzione è a catena, doppio albero a camme in testa, 4 valvole e il cambio a 6 velocità. Nuovo l’impianto di scarico, così come la frizione con asservitore di coppia ed antisaltellamento, che permette di ridurre la forza di azionamento della leva frizione al manubrio, oltre a rendere il cambio più fluido.

DESIGN BKX 300 S nasce dal Centro Stile Benelli che ha voluto donare a questa moto un’estetica raffinata, con superfici levigate, volumi molto compatti e poco sporgenti. Una due ruote facile e grintosa, dove non sono presenti sovrastrutture che possano intralciare il movimento del pilota una volta in sella, permettendo quindi una posizione di guida comoda ma attiva e dinamica. Il look è esaltato da un gruppo ottico interamente a LED: sulla parte frontale sono presenti due fasci luminosi DRL dal design originale, mentre le luci posteriori sono integrate nelle frecce, seguendo una soluzione tecnica già collaudata anche nel modello Tornado Naked Twin 500.

TELAIO BKX 300 S presenta una ciclistica ricercata, votata al massimo dell’agilità e della maneggevolezza: il telaio è un tradizionale telaio a doppia culla in tubi d’acciaio, capace di integrarsi perfettamente nel design della moto. Il reparto sospensioni si affida all’anteriore ad una forcella upside-down con steli del diametro di 41 mm, mentre al posteriore si trova un forcellone oscillante e monoammortizzatore con leveraggio progressivo regolabile nel precarico molla ed escursione di 150 mm alla ruota. L’impianto frenante è composto all’avantreno da un disco singolo flottante di 280 mm con pinza a quattro pistoncini, mentre al retrotreno da un disco di 240 mm e una pinza flottante a singolo pistoncino. I cerchi in lega di alluminio da 17” montano rispettivamente pneumatici da 110/70- ZR17 e 150/60-ZR17. Il serbatoio è da 13 litri.

ACCESSORI Come per Benelli BKX 300, strumentazione LCD ben visibile in tutte le condizioni di guida e presa USB.

USCITA BKX 300 S sarà disponibile in concessionaria a partire da metà 2024. Il prezzo è in via di definizione. Per alcuni mercati sarà disponibile anche la versione da 125cc e da 250cc.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2023