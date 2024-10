Yamaha presenta la nuova R9 2025

Yamaha presenta finalmente la nuova sportiva R9. Una moto che completa la gamma R-Series e che, almeno per il momento, lascia al suo posto le versioni Race di R6 e R1. Scopriamo tutto della novità Yamaha 2025.

NOVITÀ

Quanto tempo ad attenderla e ora, finalmente, la nuova R9 è tra noi. Iniziamo dalle grandi novità, l'aerodinamica tra tutte, la migliore di sempre su una Yamaha, con le ali che riducono il sollevamento della ruota anteriore del 6-7% in linea retta e, in combinazione con lo spoiler centrale sotto il condotto M, di circa il 10% durante le curve. Anche il telaio è una grande novità: un deltabox in alluminio sviluppato appositamente che, rispetto agli altri modelli CP3 di Yamaha, vede una superiore rigidità sia a livello torsionale, longitudinale che laterale. Con 9,7 kg è anche il più leggero mai usato su una Yamaha Supersport e contribuisce a contenere il peso della nuova R9 in 195 kg col pieno (il serbatoio è da 14 litri).

SOSPENSIONI E FRENI Le sospensioni della nuova Yamaha R9, progettate appositamente per lei e sviluppate insieme alla R1 GYTR e alla R1 RACE 2025, sono KYB: una nuova forcella a steli rovesciati da 43 mm con regolazioni per lo smorzamento dell'estensione e della compressione sugli steli della forcella a destra e a sinistra (destro per estensione e sinistro per la compressione, sia ad alta che a bassa velocità). Il mono, invece, è regolabile per precarico, estensione e smorzamento della compressione. Quanto all'impianto frenante la Yamaha R9 è equipaggiata con pinze Brembo Stylema a mordere dischi da 320 mm – dietro il disco è da 220 mm – con tubi in treccia in acciaio inox e, sempre di serie, la pompa radiale Brembo.

ELETTRONICA Sulla R9 arriva anche una dotazione elettronica di tutto rispetto, sviluppata direttamente da quella della maxi R1: l'IMU a sei assi high-tech della R9 misura costantemente l'accelerazione nelle direzioni avanti e indietro, su-giù e sinistra-destra, oltre alla velocità angolare nel passo della moto, nelle direzioni di rollio e imbardata. La nuova R9 è dotata di 3 modalità di guida integrate – Sport, Street e Rain – oltre a 2 mappe custom. Ciò consente di creare setting YRC specifici per adattarsi a determinate situazioni o condizioni, modificando il livello di supporto elettronico come Power Delivery (PWR), Traction Control (TCS), Slide Control System (SCS), Brake Control (BC), Back Slip Regulator (BSR), Engine Brake Management (EBM) e Lift Control (LIF) della ruota anteriore, tutti elementi che possono essere regolati direttamente tramite la schermata di setting YRC di R9 o tramite l'app yamaha per smartphone MyRide. Non potevano mancare il cambio elettronico QSS di terza generazione e, per l'uso più sportivo, Launch Control System e ABS posteriore disattivabile, nonché limitatore di velocità e cruise control.

DISPLAY, INTERRUTTORI, APP Sulla nuova R9 c'è un TFT da 5'' a colori personalizzabile e una nuova gamma di interruttori per semplificare la vita del pilota. Tramite l'app MyRide Yamaha è possibile connettersi con lo smartphone mentre, grazie all'app Y-Trac – una sorta di telemetria – è possibile registrare e analizzare i dati di guida, registrare i tempi sul giro e nel settore e i dati della moto, come l'angolo di inclinazione, il regime del motore, la posizione della marcia, la posizione dell'acceleratore e i livelli dei sistemi di supporto elettronici come il controllo della trazione. Y-Trac può essere collegato a Garmin GLO2. L'app Y-Trac offre anche la possibilità di un ''box virtuale'', dove il team a bordo pista del motociclista può inviare messaggi al cruscotto durante la gara. I proprietari di una R9 possono iscriversi a una versione di prova gratuita dell'app o sottoscrivere l'abbonamento premium. Tramite l'app Garmin StreetCros, invece, gli utenti possono godere di un sistema di navigazione completo integrato nella R9.

POSIZIONE DI GUIDA Il manubrio clip-on in perfetto stile racing, montato sotto la piastra a triplo morsetto, per offrire il tipo di carico anteriore di una Supersport senza un'inclinazione eccessiva in avanti, risulta più sportivo rispetto a quello della R7, ma meno estremo rispetto alla R6 Race. In Yamaha hanno lavorato per soddisfare le diverse necessità dei piloti in pista così come su strada, mentre la distanza dal manubrio ai fianchi del pilota è ottimizzata per evitare un'eccessiva postura in avanti. L'altezza sella di 830 mm, poi, dovrebbe permettere a piloti di diverse stature di trovare la propria posizione, mentre le pedane sono posizionate per offrire più spazio.

LE ''NON NOVITÀ''

Niente sorprese relativamente al motore della nuova Yamaha R9, il CP3 da 890 cc raffreddato a liquido DOHC con 4 valvole per cilindro. Chi si aspettava una versione potenziata del 3 cilindri dovrà accontentarsi: il motore della R9, infatti, eroga 119 CV a 10.000 giri/min e 93 Nm a 7.000 giri/min, vale a dire gli stessi valori della MT-09.

CERCHI E PNEUMATICI La nuova Yamaha R9 monta ruote in alluminio pressofuso da 17'' con pneumatici Bridgestone Battlax Hypersport RS11 in misura 120/70 e 180/55.

COLORI E DISPONIBILITÀ

La R9 2025 sarà disponibile nei colori Icon Blue e Tech Black e arriverà presso i concessionari Yamaha a partire da marzo. Il prezzo non è ancora stato reso noto.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/10/2024