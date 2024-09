Yamaha R9 2025, ci siamo. Il video (e la data di uscita)

Gli appassionati non aspettavano altro. Dopo l'addio della Yamaha R1 alla strada, con la sola versione Race in commercio dal 2025, c'è spazio per una nuova sportiva stradale. Il nome non poteva che essere uno solo, R9. Ecco il video che annuncia la nuova sportiva.

FINALMENTE Chiacchieratissima da anni – noi vi abbiamo detto la nostra qui – la Yamaha R9 sembra finalmente pronta. L'uscita di scena della Yamaha R1, diventata solo Race, ha spianato le porte alla sportiva con motore 3 cilindri da 900 cc. In un mondo di sportive stradali, infatti, le prestazioni del CP3 sembrano perfette per abbracciare semimanubri e carene.

QUANDO Su di lei si è detto tutto e di più, ora non resta che sincronizzare gli orologi per vedere come sarà davvero la sportiva stradale. L'appuntamento con la nuova Yamaha R9 2025 è per il 9 ottobre. Ve la racconteremo qui sul nostro sito, quindi restate collegati.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/09/2024