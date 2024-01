Yamaha R9: più sportiva che mai, ma nel 2025...

Dal Giappone si rincorrono le voci sull'arrivo della nuova Yamaha R9, sportivissima nel look, preso in prestito alla M1 MotoGP

Sì, lo so. La questione Yamaha R9 ha tanto il sapore della favola Al lupo! Al lupo!. Della sportiva Yamaha su base MT-09 si parla da tantissimo e ogni volta sembra quella giusta, salvo poi doversi scontrare con la dura realtà: la R9 non si è ancora vista e da Yamaha non è mai arrivata la benché minima conferma. Tuttavia...

RUMOR Dal Giappone arrivano nuove dritte dai colleghi di Young Machine. La sportiva R9 sarebbe in cantiere e senza mezze misure: la carena, infatti, potrebbe ospitare vistose ali aerodinamiche come mai nessun modello prima in Yamaha, nemmeno la maxi R1. Un look condiviso con il resto della gamma R-Series ma arricchitto da questo vistoso frontale di ispirazione M1 MotoGP. Alla nuova MT-09 non manca niente in termini di dotazione, tra telaio in alluminio e sospensioni regolabili, ma questa R9 tra ali e componentistica – non a caso è stata utilizzata come base per le foto la MT-09 SP con forcella trattata DLC e mono Ohlins – potrebbe stuzzicare i palati anche dei più raffinati...

Yamaha R9: nel 2025 forse la vedremo così...

PERFETTA In questi anni, mentre parlavamo e speravamo la R9 arrivasse, la MT-09 si è rinnovata un'altra volta. Il model year 2024 è ancora incentrato sul CP3 da 890 cc per 119 CV e 93 Nm di coppia, col peso in 193 kg in ordine di marcia. Numeri molto interessanti per una sportiva stradale – il 3 cilindri, poi, è perfetto coi suoi medio-bassi regimi – soprattutto se si pensa che da quando la R6 è solo Race manca proprio l'anello di congiunzione tra le sportive Yamaha. Insomma, è il solito vecchio discorso: dalla R7 alla R1 il gap è tanto e una R9 sarebbe... come er cacio sui maccheroni. Speriamo sia la volta buona: prima o poi a forza di chiamarla, arriverà!

Pubblicato da Michele Perrino, 16/01/2024