Cambia la guida di Yamaha Europe, ecco chi succederà a Eric de Seynes

Cambio al vertice per la divisione europea di Yamaha: dal 1° gennaio 2024 Eric de Seynes lascerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato per entrare a far parte del Consiglio di Sorveglianza della società in qualità di Presidente. Allo stesso tempo, Olivier Prévost, attualmente Vicepresidente di YME (Yamaha Motor Europe), succederà a de Seynes come Presidente e Amministratore Delegato di YME, delle sue filiali e consociate in Europa.

UNA VITA… IN YAMAHA Per la successione di de Seynes Yamaha ha guardato al suo interno, andando a selezionare un manager che ha fatto tutta la trafila all’interno della Casa dei Tre Diapason. Prévost, infatti, fa parte della famiglia Yamaha fin dall'inizio della sua carriera professionale, nel 1994, come Project Leader presso MBK Industrie, una filiale Yamaha interamente controllata dal 1986. Avendo ricoperto diverse posizioni all'interno del Gruppo Yamaha Motor nel corso di circa 30 anni - MBK Industrie, Yamaha Motor R&D Europe, la sede centrale di Yamaha Motor in Giappone, l'ex filiale Yamaha Motori Minarelli, Yamaha Motor Europe - Prévost ha acquisito una conoscenza approfondita dei vari aspetti dell'attività di Yamaha Motor, la fiducia e il pieno supporto per diventare il successore di de Seynes.

LE DICHIARAZIONI Ecco come hanno parlato i diretti interessati in vista di questo avvicendamento, a partire dal presidente uscente Eric de Seynes:” È stato un grande onore e privilegio guidare le aziende del gruppo Yamaha Motor Europe dal 2014 come Direttore Operativo e C.O.O., e poi come Presidente e C.E.O. dal 2018. In questo decennio abbiamo sviluppato una nuova strategia di marketing in Europa, abbiamo più che raddoppiato le nostre vendite nette totali e abbiamo implementato molti nuovi servizi ai clienti e applicazioni digitali. Nonostante il grave contesto del Covid, non abbiamo ridotto la nostra attività e l'implementazione di nuovi servizi. La famiglia Yamaha è composta da persone appassionate, laboriose e con la mentalità di servire sempre al meglio i nostri clienti e i concessionari Yamaha e superare le loro aspettative. Sono orgoglioso di far parte di questa famiglia. Le esigenze di mobilità dei nostri clienti sono in costante cambiamento. Soprattutto dopo la pandemia. Dobbiamo essere consapevoli delle loro esigenze; dobbiamo essere all'avanguardia e fornire loro le soluzioni migliori al momento giusto. Negli ultimi dieci anni abbiamo ottenuto ottimi risultati e sostenibili, sia dal punto di vista finanziario che commerciale. Il peso dell’Europea è aumentato in media dal 9% al 13% dei risultati aziendali globali (in tutto il mondo), la nostra strategia di marchio è ben consolidata e la nostra rete di concessionari monomarca è solida. Questi risultati positivi rendono il momento giusto per passare il testimone. Guidare il Gruppo YME è e sarà sempre una sfida, ma trasferisco la posizione di Presidente e CEO nelle mani più che capaci di Olivier”.

Così s’è espresso invece il nuovo numero uno di YME: “Innanzitutto, vorrei ringraziare Eric per il suo contributo a Yamaha Motor negli ultimi anni. La sua passione per il marchio e i prodotti Yamaha, unita alla sua leadership, hanno portato Yamaha alla sua attuale posizione di forza in Europa. È con molta umiltà e rispetto che accetto la sfida di essere il suo successore come Presidente di YME. Negli ultimi dieci anni, attraverso i miei vari incarichi in diverse entità di Yamaha Motor, ho rafforzato e ampliato la mia comprensione ed esperienza dell'organizzazione, delle operazioni, delle attività e dei mercati Yamaha. Con il sostegno della famiglia Yamaha - e con famiglia intendo i dipendenti, i fornitori, i distributori, i concessionari e i clienti Yamaha - mi sento rassicurato e sicuro di ricoprire questa posizione. Certo, non mi aspetto che il percorso sia sempre agevole, ma credo che come squadra possiamo farcela. Dopo tre anni in cui le nostre attività e i nostri mercati sono stati colpiti dalla pandemia COVID e dalle sue conseguenze, voglio esprimere l'ambizione di Yamaha Motor di mantenere e rafforzare la propria posizione nei diversi mercati e gruppi di prodotti. Questa ambizione sarà raggiunta concentrandosi sull'innovazione dei nostri prodotti e delle nostre operazioni, combinata con la velocità delle nostre azioni. L'obiettivo finale è quello di rafforzare la Customer Experience di Yamaha e la nostra missione Kando. Vorrei ringraziare ancora una volta Eric per il suo continuo contributo e, personalmente, non considero il mio nuovo incarico come un traguardo in sé, ma come un nuovo inizio!”.