EICMA 2023: le novità allo stand Yamaha raccontate in video

Tante le novità Yamaha a EICMA 2023 con focus sulla nuova MT-09 che è più raffinata e con più connettività. Nella versione base (SP) con il keyless e le pinze freno Brembo si rivolge già a un pubblico esigente che vorrebbe avere tra le mani una moto sì divertente ma che comunque non rinunci alla sportività. Sia nello stile sia nei contenuti. La gamma MT non è l'unica novità del costruttore giapponese, ne parliamo con Andrea Colombi, country manager Italia di Yamaha.

SGUARDO AL PASSATO Con la XSR 900 GP lo sguardo è al passato delle sportive anni '80 ma con un'attenzione al dettaglio per le esigenze dei giorni nostri. La posizione di guida è sicuramente molto più comoda e in generale i contenuti sono in linea con la miglior offerta Yamaha. Tra le novità anche la versione GYTR della Tenerè che potrà essere completamente personalizzata per assecondare le aspettative dei clienti più avventurosi che con un prodotto di questo tipo ptorebbero persino partecipare ai rally. Infine, il RAY ZR è uno scooter 125 con grande attenzione ai consumi, facile, leggero e divertente da guidare. Il 2023 è stato un anno positivo per il marchio e nel futurò continuerà a investire in nuove soluzioni di mobilità privata, ampliando anche la linea di e-bike.

Pubblicato da Isabella Galli, 09/11/2023