Nuova Yamaha MT-09 SP, anche lei tra le protagoniste di EICMA 2023

Solo due giorni fa Yamaha ha presentato al mondo la sua rivoluzionata MT-09, non ci voleva poi molto a capire che a stretto giro sarebbe arrivata anche la versione più pregiata SP, sportiva come non mai. Scopriamo insieme come cambia, quando arriva sul mercato e il prezzo.

Nuova Yamaha MT-09 SP EICMA

DESIGN Come giusto che sia, anche la MT-09SP, oltre a tutte le migliorie introdotte in termini di ciclistica ed elettronica, adotta il nuovo corso estetico della gamma MT-09, ancora più futuristico e spigoloso, ma soprattutto sportivo. Come da tradizione, la versione SP è ancora più curata nei dettagli ed esclusiva nella livera, l’ormai immancabile e riconoscibilissima Icon Performance, usata anche sull’ammiraglia di casa R1 M. L’altra peculiarità è il forcellone in lega d’alluminio con finitura spazzolata.

MIGLIORA LA CICLISTICA Per adattarsi al meglio alle nuove geometrie e distribuzione dei pesi anche la ciclistica è stata rivista, nello specifico la taratura della forcella KYB – sempre con trattamento DLC – e il mono ammortizzatore Öhlins hanno nuove tarature di serie più sportive. Ovviamente il setting potrà essere affinato dato che entrambe le sospensioni sono finemente regolabili. L’impianto frenante sulla standard vede l’introduzione della pompa radiale Brembo, sulla SP Yamaha va addirittura oltre, aggiungendo anche una coppia di pinze monoblocco Stylema, il punto di riferimento tra le moto sportive stradali.

Nuova Yamaha MT-09 SP, le nuove pinze freno Brembo Stylema

ELETTRONICA DA PISTA Tanti amatori hanno portato in pista la propria MT-09, i possessori della nuova potranno sfruttarne a pieno le migliorie appena introdotte facendo affidamento anche su un comparto elettronico di prim’ordine, anch’esso, come la ciclistica, finemente regolabile. Ai soliti riding mode se ne aggiunge uno specifico Track, a sua volta personalizzabile in ulteriori quattro mappe, per avere sempre gli aiuti a punto. Le singole modalità TRACK consentono setting più sofisticati e specifici, compresa la possibilità di scegliere tra due funzioni di Gestione del freno motore (EBM) e la possibilità di modificare il livello del Controllo freni (BC). Inoltre, i piloti hanno anche la possibilità di togliere l'ABS al posteriore per migliorare ulteriormente le prestazioni in pista. Ogni modalità può essere modificata e impostata direttamente nel menu del quadro strumenti o utilizzando l'app MyRide gratuita su smartphone prima di essere trasmessa alla MT-09 SP, dove i piloti possono passare da una modalità all'altra senza alcuno sforzo utilizzando le nuove funzioni per la strumentazione da 5 pollici TFT. Ulteriore chicca il sistema keyless.

Nuova Yamaha MT-09 SP, la strumentazione in modalità Track

DATA D’ARRIVO E PREZZO La nuova MT-09 SP sarà disponibile nel solo colore Icon Performance, a partire da maggio 2024, con un prezzo di listino 13.099 euro f.c. Tanti accessori saranno presenti a catalogo per impreziosirla ulteriormente. È sfida lanciata alle migliori del segmento, come Street Triple, Ducati Monster SP, Kawasaki Z900SE e KTM Duke.