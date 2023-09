Yamaha: la produzione in Cina ora è con CFMoto

Yamaha cambia partner per la joint venture con cui produce e vende moto in Cina: la nuova società è con CFMoto

Yamaha cambia partner per la joint venture con cui produce e vende moto in Cina. Archiviata la pluri-decennale collaborazione con Jianshee, il nuovo socio è CFMoto, che detiene la maggioranza della società con il 50%; una quota del 5,77% è invece in mano a Tair Yea Ltd, che si occuperà delle esportazioni. La nuova compagnia, con nome Zhuzhou CF Yamaha Motor Co, avrà circa 500 dipendenti e darà il via alle operazioni nel novembre 2023. Yamaha Motor afferma di ''aver scelto la Cina come una delle sue importanti basi di produzione e vendita e continuerà a discutere lo sviluppo futuro della joint venture con CFMoto con l'obiettivo di aumentare ulteriormente la competitività''.

Yamaha Tracer 700, motore CP2

QUALCHE NOTA A MARGINE CFMoto già si occupa della distribuzione in Cina dei modelli KTM, oltre a curare l'assemblaggio dei modelli austriaci di piccola cilindrata e la produzione dei motori KTM di grossa cilindrata. Interessante notare che CFMoto adotta il bicilindrico parallelo frontemarcia della Duke 790 per la sua gamma di modelli 800 (qui la prova della 800MT Touring), mentre Yamaha è famosa per la qualità del suo eccellente CP2 - anch'esso bicilindrico parallelo frontemarcia - che equipaggia MT-07 e Ténéré 700. La fantasia corre su quali e quante sinergie si potrebbero realizzare tra i vari marchi. Aspettate e vedrete.

