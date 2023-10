Yamaha presenta la nuova MT-09 2024, ecco come cambia la naked

Nuovo look, ergonomia migliorata per la guida sportiva e ancora più tecnologica (di serie), ecco la nuova Yamaha MT-09 2024

A soli due anni dall’ultimo aggiornamento Yamaha rimette mano alla MT-09. La nuova Yamaha MT-09 2024 ha un design sempre molto aggressivo e muscolare, ora caratterizzato dal nuovo faro anteriore e dal serbatoio rivisto nella forma. Ecco come cambia, quando arriverà sul mercato e il prezzo della naked media della Casa di Iwata.

L’ultimo aggiornamento estetico della media nipponica non aveva convinto tutti, Yamaha corre ai ripari prima di quanto solitamente accade nel percorso di vita dei suoi prodotti, ma anziché tornare sui suoi passi spinge ancora di più sull’acceleratore, con un nuovo faro anteriore ricco di personalità. A dare maggior enfasi all’aggressività della moto ci pensa il nuovo serbatoio del carburante, dalla forma più muscolosa e spigolosa, ma che secondo i tecnici Yamaha è stato ottimizzato per migliorare l’interazione con il pilota. Confermata invece la coda sfuggente, seppur anch’essa più muscolosa; è evidente e caratterizzante la nuova sella sdoppiata, che anticipa una differente ergonomia, ma a questo ci arriviamo tra poco.

BEN RIFINITA A giudicare dalle foto – sempre molto “dark” e di difficile interpretazione – la qualità costruttiva sembrerebbe fare un ulteriore balzo in avanti, con un nuovo display TFT da 5 pollici più facile e immediato da leggere rispetto alla vecchia unità da 3,5”. Inediti i blocchetti elettrici, con un joystick a 5 vie per navigare nei menù – ora caratterizzate da grafiche e non più da lettere e numeri, decisamente più intuitivi – e un comando rivisto per gli indicatori di direzione.

La MT-09 con l’ultimo aggiornamento del 2021 era tra le moto più ricche dal punto di vista della dotazione tecnologica offerta di serie, con la piattaforma inerziale a 6 assi tra le caratteristiche principali, ma il model year 2024 compie un ulteriore passo in avanti. Il cruise control ora non è più appannaggio della sola versione SP, il quick shifter raggiunge la terza generazione e viene introdotto il BSR (Back Slip Regulator), un sistema di controllo della coppia in rilascio che migliora il comportamento della ruota posteriore nelle scalate più repentine, utile specialmente quando il fondo è a bassa aderenza. Completano il quadro le frecce “intelligenti”, che al variare della pressione rimangono accese brevemente per indicare un cambio di corsia o a lungo per una svolta, e il sistema di connettività.

EVOLUZIONE IN CORSO Ancora più evoluta la connettività, sempre in grado di gestire chiamate, messaggi e musica e in aggiunta arrivano la navigazione e la possibilità di personalizzare la schermata tramite App. Sempre tramite lo smartphone sarà possibile personalizzare i parametri degli aiuti elettronici, come controllo di trazione, anti impennata e slide control.

La MT-09 è da sempre famosa per la sua posizione di guida peculiare, a metà tra un motard e una naked pura, un po’ come la sua rivale in termini di “teppismo” KTM Duke. Questo però nel corso degli anni ne ha limitato un po’ il feeling di guida (qui la comparativa con le altre naked in pista), specialmente quando si cerca la massima performance. Con il model year 2024, la MT-09 punta a un po’ di sportività in più, sacrificando (forse) un po’ di rapidità in favore di un maggior feeling trasmesso al pilota. Per raggiungere questo scopo il manubrio è stato abbassato, ma sarà possibile optare su due diverse posizione in base alle proprie preferenze, inoltre la sella è ora sdoppiata, più protesa verso l’avantreno per trasferire maggior carico alla ruota anteriore.

LAVORO CERTOSINO Ma Yamaha non si è fermata qui, è scesa nei dettagli per continuare a raggiungere la perfezione del concetto d’integrazione tra macchina e uomo. Le pedane dal nuovo design sono arretrate di 30,6 mm rispetto al modello precedente e sono state rialzate di 9,5 mm, mentre l'altezza può essere regolata in due posizioni in base alle preferenze del pilota. Per migliorare il grado di comfort del passeggero, anche le pedane sono state ridisegnate e montate sotto il telaio posteriore. A proposito di dettagli, il pedale del freno è stato riprogettato ed è ora realizzato in alluminio forgiato, mentre la punta del pedale del cambio è stata significativamente appiattita per ridurre la quantità di movimento della caviglia durante il cambio, così da ottenere un funzionamento più fluido.

Motore e ciclistica sono lasciati in fondo alla descrizione della nuova MT-09, ma solo perché si tratta di affinamenti di un prodotto già di altissimo livello. Il CP3 non si tocca, è uno dei motori più godibili su strada, nella sua versione omologata Euro 5+, stando a quanto afferma Yamaha, il sound di scarico è stato ottimizzato con nuovi condotti d’aspirazione.

GOMME E SOSPENSIONI A scaricare a terrà coppia e cavalli ci pensano le ultimissime Bridgestone Battlax Hypersport S23, mentre a mantenere l’assetto corretto il nuovo comparto sospensioni. La forcella KYB completamente regolabile è stata rivista nella taratura di serie, così come il mono ammortizzatore. A chiudere il cerchio delle novità la nuova pompa freno radiale Brembo, una garanzia in termini di prestazioni e feeling alla leva.

La nuova MT-09, così come la versione da 35 kW, sarà disponibile in tre colori: Midnight Cyan, Icon Blue e Tech Black, a partire da marzo 2024 al prezzo di listino di 10.899 f.c.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 31/10/2023