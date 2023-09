Ufficiale: Jonathan Rea firma un biennale con Yamaha Superbike

Il campionissimo nordirlandese lascia la Kawasaki per sostituire Toprak Razgatlioglu (passato in Bmw): dal 2024 sarà compagno di Andrea Locatelli in Yamaha

Nove stagioni, sei titoli mondiali, un secondo e un terzo posto finale nella classifica del campionato WorldSBK. Con la possibilità di incrementare ulteriormente il raccolto nelle ultime gare del 2023, visto che attualmente la generale lo vede sul gradino basso del podio, con un discreto margine di vantaggio su Andrea Locatelli ma anche un gap incolmabile dal leader Alvaro Bautista e dal suo inseguitore Toprak Razgatlioglu. Sarà questo il bottino di Jonathan Rea in sella alla Kawasaki nel mondiale delle derivate di serie, perché dopo settimane di indiscrezioni è ormai ufficiale la separazione tra il motociclista britannico e la verdona giapponese: il 36enne nordirlandese sostituirà infatti il rivale Razgatlioglu (che andrà in Bmw) in sella alla Yamaha per le prossime due stagioni.

WorldSBK Donington 2023, Jonathan Rea (Kawasaki)

VEDI ANCHE

COLPACCIO YAMAHA Salutato un giovane talentuoso come Toprak, la casa dei tre Diapason vira con decisione su un campione esperto che può indirizzare la moto verso il ritorno al successo, che nel Mondiale manca dal 2021, quando proprio il centauro turco aveva ottenuto con la Yamaha il suo primo e fin qui unico titolo nelle derivate di serie. Rea, che è il pilota Superbike più vincente di sempre con sei titoli consecutivi, 119 vittorie, 256 podi e 102 giri veloci, sarà compagno dell’attuale rivale per il terzo posto in classifica Andrea Locatelli. La Yamaha è invece il terzo marchio della carriera di Johnny, che in passato era stato in sella anche alla Honda (dal 2008 al 2014) prima di dare vita alla lunga epopea vincente (2015-2023) con Kawasaki.

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/09/2023