Yamaha presenta XSR900 GP, café racer ispirata alla moto di Wayne Rainey. Video

Yamaha presenta la nuova XSR900 GP, su base XSR900 – qui la mia prova – ma con carena ispirata agli anni 80 e alla livrea della moto di Wayne Rainey. Non solo estetica tuttavia, con cambiamenti anche tra posizione di guida e componentistica. Scopriamola nel video.

Look anni 80, semi manubri per un maggior carico sull'avantreno, telaio rinforzato rispetto alla XSR900 e nuove pedane regolabili su due posizioni. La piastra di sterzo, ora in alluminio, sorregge una forcella KYB completamente regolabile, con il mono dietro, sempre KYB, anche lui pluriregolabile. Cambiano rispetto alla XSR900 anche i blocchetti e la strumentazione, ora dotata di connettività, con display TFT da 5''. Invariato il motore CP3 da 119 CV e 93 Nm.

Due colori, Legend Red e Power Grey, la XSR900 GP sarà disponibile presso la rete dei concessionari Yamaha da fine aprile 2024. Non è stato ancora svelato il prezzo, ma è logico aspettarsi un rincaro rispetto agli 11.599 euro della XSR900, scelta giustificata dall'adozione della carenatura e dalle altre migliorie sul fronte tecnologico.

Pubblicato da Michele Perrino, 24/10/2023