CHIUSURA COL BOTTO In questo mese vi abbiamo tenuto compagnia insieme alle novità Yamaha per il 2021 e a personaggi del calibro di Andrea Locatelli, che ci ha spiegato la R6 Race e quanto possa essere simile ad una moto da competizione, o Alessandro Botturi, che con la Ténéré 700 affronterà sfide davvero molto affascinanti. Senza dimenticare moto e scooter che avranno l’onere di mantenere al vertice delle classifiche d’immatricolazione la Casa di Iwata. Su tutte le naked MT-07 ed MT-09 2021, ma anche la nuovissima Tracer 9. Per chiudere in bellezza abbiamo intervistato Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Filiale Italia, con lui abbiamo toccato temi come la mobilità elettrica, le novità 2021 e argomenti più leggeri come la sua moto preferita… ovviamente colorata di blu Yamaha.

IN BREVE Per chi vuole sentire direttamente dalla voce del “big boss” quali saranno i piani futuri di Yamaha basta cliccare sulla foto di copertina o andare alla gallery, per quelli che vanno di fretta ecco un breve sunto delle risposte di Andrea Colombi. Il 2020 è stato certamente un anno probante per tutti, Yamaha ha saputo far fronte alle richieste dei clienti con tante iniziative che facilitassero l’acquisto ma anche la comunicazione con il proprio dealer. Il 2021 si prospetta un anno altrettanto impegnativo, ma stando a quanto affermato dal Country Manager, la rinnovata gamma Euro 5 di Yamaha sarà in grado di soddisfare le attese. Merito di uno step up tecnologico e qualitativo non indifferente. Sul tema della mobilità elettrica la risposta lascia intendere che Yamaha sta lavorando a qualcosa che arriverà prossimamente sul mercato, ma attualmente l’approccio è attendista, anche a causa delle normative fallacee e dei costi ancora elevati per alcune soluzioni tecnologiche. In chiusura un momento più leggero, alla domanda “Quale moto Yamaha è la tua preferita?” Colombi ha confessato la sua passione per la Ténéré 700.