Yamaha passa al V4 in MotoGP? L'ipotesi nuova R1

Per una Yamaha che innova con la MT-09 Y-AMT, la prima moto di Iwata a montare il cambio manuale-automatico, dall'altra ce ne è una che è pronta a tornare al passato. Come sulla specialissima RZV500R che vi ho mostrato, infatti, arrivano voci di un ritorno di fiamma di Yamaha col motore V4: se la MotoGP cambia motore lo farà anche la supersportiva stradale R1?

DALLE CORSE ALLA STRADA La YZR-M1 che corre nel Motomondiale è rimasta l'unica MotoGP con motore 4 cilindri in linea e utilizza, proprio come la R1 stradale, la configurazione dell'albero motore crossplane. L'equazione sembra semplice: se la M1 diventa V4 allora anche la R1 ha buone probabilità di convertirsi al nuovo motore, abbandonando il 4 in linea. Come dice Pirelli: ''We sell what we race, we race what we sell'' (Vendiamo ciò con cui corriamo, corriamo con ciò che vendiamo). Speriamo valga anche per Yamaha...

V4: IL MOTORE DI ''TUTTI'' Le voci che danno la R1 in pensione – o comunque solo in versione Race, non omologata per la strada – sono oramai cosa nota. È già successo alla sorellina R6 e il rischio che la storia si ripeta c'è, ma un nuovo motore V4 potrebbe cambiare tutto. Il V4 è anche il motore usato da diversi competitors per le loro superbike stradali – Ducati e Aprilia – e nelle competizioni delle derivate di serie, dove tra le altre cose ha vinto sia con l'uno che l'altro marchio. Insomma, giocando ad ''armi pari'' Yamaha potrebbe tornare a dire la sua non solo in MotoGP, dove mancano i risultati dal 2021, ma anche in Superbike e – sul mercato – nel segmento delle supersportive con targa e fanali. Nonostante l'attuale R1 continui ad essere una delle più apprezzate ed efficaci in pista, l'ultimo aggiornamento è del 2020 e il progetto risale addirittura al 2015.

Yamaha R1 2024

VIA CON LE PROFEZIE Se dovessi fare un'ipotesi – sognando un po' – potrei immaginare il 2025 come anno di transizione, con la R1 attuale in versione Race, per poi lanciare già dal 2026 la nuova generazione di R1 con motore V4. Nel 2025 io vedevo bene l'arrivo della chiacchieratissima R9 con motore CP3... spero di azzeccare almeno un pronostico!

Pubblicato da Michele Perrino, 12/09/2024