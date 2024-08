Yamaha Experience: viaggi, corsi di guida, enduro... le offerte per te

Con Destination Yamaha Motor la Casa di Iwata ha creato una rete di partner dedicati che lavorano instancabilmente per offrire Yamaha Experience senza precedenti. Viaggi su strada, in fuoristrada e prove in pista, vastissima la serie di proposte, davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche.

CORSI IN PISTA Vuoi guidare la tua moto in pista in Spagna, a Calafat? Nessun problema, c'è un corso che si tiene proprio nel circuito a circa 140 km da Barcellona. Ma lo stesso vale per Alcarras, Motorland Aragón o Jerez e non mancano le proposte in Italia con la Riding School di Pedersoli, vera e propria istituzione Yamaha per i corsi di guida.

Una giornata in sella alle Yamaha in pista, con la Riding School Pedersoli

VIAGGI ESOTICI Siete amanti di viaggi in moto e volete visitare posti lontani in sella a una Yamaha (vostra o a noleggio)? Nessun problema. Francia, Spagna, ma anche Grecia, Regno Unito o Norvegia – e ovviamente Italia – tanto per citare alcune delle mete.

I viaggi in sella alle Yamaha Ténéré 700

AVVENTURE IN OFFROAD E poi non potevano mancare le Yamaha Experience in fuoristrada, sia quelle brevi, di una o due giornate, fino a quelle più impegnative, di una settimana, dieci o quindici giorni in località come Africa, USA o Kenya. Le proposte sono davvero tantissime e per tutti i gusti, per trovare quella che più si addice alle vostre esigenze non vi resta che visitare la sezione dedicata del sito Yamaha, cliccando qui.

