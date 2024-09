Yamaha presenta le nuove R1 Race e GYTR 2025: spuntano le ali come in MotoGP

La notizia era nell'aria da tempo e ora arriva la conferma ufficiale: la Yamaha R1 dal 2025 diventa Race, vale a dire non omologata per l'uso su strada. Non ci facciamo prendere dalla malinconia, tuttavia, perché il nuovo modello porta con sé diverse novità interessanti. Scopriamo insieme le R1 Race e R1 GYTR 2025.

LE NOVITÀ Decisamente stuzzicanti le novità della nuova Yamaha R1 Race 2025, che guadagna un pacchetto aerodinamico di tutto rispetto – era rimasta l'unica 1.000 sprovvista di ali – una nuova forcella e una nuova pinza freno.

COME CAMBIANO Le nuove alette, in carbonio, riprendono lo stile di quelle della Yamaha M1 MotoGP: più stabilità in velocità, ma anche in frenata e in curva (anche se la Casa di Iwata non dichiara il carico in termini di kg). Sulla R1 2025 arriva anche una nuova sospensione anteriore KYB a steli rovesciati da 43 mm: la nuova forcella, completamente riprogettata, ora dispone di regolazioni individuali per lo smorzamento in estensione e in compressione sugli steli della forcella a destra e a sinistra. Ognuno di essi può essere regolato singolarmente, lato destro per estensione e quello sinistro per la compressione, sia per alte che basse velocità. Ciascuno stelo è ora dotato di una valvola alla base, progettata per ottimizzare la pressione nel cilindro limitando o impedendo del tutto il passaggio dell'olio nella parte inferiore della forcella. A detta di Yamaha questo nuovo design migliora la risposta di smorzamento e la stabilità. Nuovo anche il rivestimento Kashima. Chiude il capitolo ciclistica la nuova pinza freno Brembo Stylema con pistoni da 30 mm, accoppiata a una pompa radiale Brembo dotata di un pistone che si muove in direzione parallela alla corsa della leva del freno, applicando così la pressione in modo lineare mentre il pilota tira la leva, per una sensazione di controllo superiore. Sulla R1 RACE 2025 è nuovo anche il materiale per il rivestimento della sella: una nuova finitura è in grado di aumentare il grip, pur consentendo al pilota di spostarsi facilmente nella guida al limite.

LE CONFERME Resta al suo posto il motore CP4 da 998 cc, con sequenza di accensione irregolare 270°-180°-90°-180° capace di 200 CV che mantiene intatte le sue qualità di connessione tra acceleratore e ruota posteriore. A contribuire alla gestione di tutta questa potenza ci pensano lo YCC-T, Yamaha Chip Controlled Throttle, che continua ad utilizzare un'unità ride-by-wire APSG, Accelerator Position Sensor Grip, nonché l'unità di misurazione inerziale (IMU) a 6 assi. Grazie ad essa l'R1 è dotata di controllo della trazione (TCS), controllo dello slittamento (SCS), controllo della frenata (BC), controllo del sollevamento (LIF), controllo del lancio (LCS) e gestione del modulo frenatura elettronico (EBM) a tre modalità. Sulla R1 RACE non potevano mancare inoltre lo Yamaha Quickshift System (QSS) e le modalità di selezione Power (PWR).

Yamaha: R1 GYTR 2025

R1 GYTR 2025 La versione ancor più corsaiola della R1 2025, la GYTR, oltre a beneficiare di alette in carbonio, nuova forcella KYB, pinze Stylema e pompa freno Brembo, presenta anche una nuova carenatura in fibra di vetro nero con kit di adesivi. Alla fine dell'articolo è disponibile l'elenco completo delle componenti equipaggiate sulla R1 GYTR 2025.

QUANDO ARRIVANO Le nuove Yamaha R1 Race e R1 GYTR 2025 arriveranno da novembre 2024, i prezzi non sono ancora stati resi noti. La R1, per come la conosciamo oggi, prende una nuova strada: non sappiamo se in futuro la supersportiva Yamaha tornerà su strada, magari con una nuova versione Euro 5+ dotata di motore V4, così come non sappiamo – ma speriamo – ci sia posto per una nuova supersportiva stradale, la R9 di cui si chiacchiera da tanto tempo...

Yamaha R1 GYTR 2025

Nuova carenatura da corsa in fibra di vetro nero con alette ispirate alla MotoGP e kit di adesivi

Forcella KYB di nuova generazione

Pompa Radiale Brembo e pinze Stylema

Nuovo set posteriore da gara GYTR

Nuovo set di manubri GYTR R1

ECU GYTR Racing (specifiche SST)

Cablaggio GYTR Racing

Silenziatore con sistema ammortizzante centrale Akrapovič da competizione (<100 dB)

Set di tappi AIS GYTR

Corone 15/42T 520 e catena da corsa 520

Emulatore ABS GYTR

Interruttore ON/OFF GYTR

Set tubi freno GYTR

Tappo carburante da corsa GYTR

Set Cover motore GYTR

Protezione a pinna di squalo del pignone posteriore GYTR

Protezione della leva del freno GYTR

Set ganci per cavalletto e cavalletto posteriore racing

Limitatore di sterzo GYTR

Schermo da corsa GYTR

Pastiglie freno Brembo Z04 Racing

Pubblicato da Michele Perrino, 18/09/2024