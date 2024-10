Yamaha R9 2025: la nuova moto in video

Solo alcuni giorni fa Yamaha è uscita allo scoperto, pubblicando sui propri canali un video che annunciava una novità. La nuova moto sembra proprio essere la sportiva R9, tanto chiacchierata e da lungo tempo attesa. Oggi caleranno i veli: scopriamo insieme di cosa si tratta.

CI SIAMO QUASI Dal video si vedono solo pochi particolari: un faro tondo stile R7, una carenatura... elementi più che sufficienti, dopo l'arrivo della nuova R1 Race 2025, per pensare che si tratti davvero della R9. L'appuntamento con la novità Yamaha è per le 15 di oggi: collegatevi qui sul nostro sito per sapere tutto.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/10/2024