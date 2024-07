Prova Benelli TRK 702X: non chiamatela entry level, vi farà ricredere subito...

Si propone come un ottima scelta con argomenti convincenti a partire dal piacere di guida, fino al suo look. Molto favorevole il rapporto qualità/prezzo

Se la Benelli TRK 702X fosse un piatto sarebbe una di quelle specialità che mangi in un’osteria, magari alla buona, ma ottima. Per esempio, una pietanza di quelle che ti alzi da tavola con la pancia piena, da leccarsi i baffi come fossi stato a mangiare al ristorante stellato, con la differenza che hai speso praticamente nulla. La sua arma vincente, in fin dei conti, è proprio quella: grande e grossa, come le maxi adventure che costano una fortuna, ci viaggi bene da solo o in coppia, ma pagando il giusto.

Benelli TRK 702X: il cool factor è l'ottimo rapporto qualità/prezzo

Sulla scia della ricetta TRK 502, infatti, in Italia è già la regina delle vendite. In questi primi sei mesi del 2024 con 3.496 immatricolazioni che sommate alle 848 della TRK 702 standard fanno ben 4.344 unità: un caldo benvenuto nella grande famiglia di TRK 702X, qui nella nuovissima livrea Dune Sea. E il suo cool factor non può che essere il rapporto qualità/prezzo, vero segreto del suo successo.

Benelli TRK 702X: piacevole da guidare su strada

Rispetto alla progenitrice 502 il balzo in termini di finiture è avvertibile e anche le colorazioni sono davvero intriganti: questa, beige con accenti arancio fluo, le dà quell’aria da moto dakariana che è tutto un programma. Ma la TRK non è solo immagine, sotto al bel vestito c’è anche tanta sostanza. A convincermi maggiormente sono il trittico frizione-cambio-motore, davvero ben accordati. Morbida e intuitiva nello stacco la prima, dolce e ben spaziato il secondo, corposo da subito e con una buona spinta il terzo. Il telaio in tubi di acciaio abbraccia il bicilindrico frontemarcia da 698 cc per 70 CV/8.000 giri e 70 Nm/6.000 giri.

Benelli TRK 702X: il suo bicilindrico parallelo frontemarcia con 70 CV e 70 NmIN SELLA, QUASI COCCOLATI In sella ci si sta che è una meraviglia. Gli occhi cadono sui blocchetti retroilluminati, sulla doppia presa USB e sul display TFT da 5” completo di tutte le informazioni e con connettività annessa. Poi c’è la posizione di guida comoda, con le pedane avanzate, il manubrio che ti viene incontro e la sella ampia e confortevole: lo avrete capito, la TRK è fatta per viaggiare rilassati.

Benelli TRK 702X: il quadro strumenti è un completo display TFT da 5''

Il meglio di sé lo dà sulle strade extraurbane: i 235 kg in ordine di marcia si fanno sentire un po’, ma la “Benellona” mi ripaga con una bella sensazione di stabilità, grazie anche alla ruota davanti da 19”. Poi, le sospensioni copiano bene — almeno dove l’asfalto è in buone condizioni — anche se la forcella upside-down con steli da 50 mm manca di regolazioni e in alcuni casi mostra il fianco a qualche colpetto di troppo. Ma nulla di eccessivamente fastidioso. Per gli amanti dei grandi trasferimenti autostradali trovo quasi obbligatorio l’acquisto del plexi maggiorato — quello di serie è davvero un po’ piccolo — al prezzo di 99 euro dal catalogo. E il passeggero? Per lui una bella sella - a volergli trovare un difetto è solo un po’ alta rispetto a quella del guidatore - e il plus di poter contare sul tris di valigie.

Benelli TRK 702X: se la cava bene anche sul leggero fuoristradaCONTINUA LA PROMO VALIGIE Ebbene sì, Benelli ha prolungato la promozione e sono comprese nel prezzo fino a fine settembre, così potete farci anche le vacanze con la TRK! Ma attenzione, parliamo di vacanze, non spiaggia al mare o mulattiere di montagna: la 702X va bene per fare la strada bianca che porta all’agriturismo, non digerisce troppo il fuoristrada vero. Come detto, il peso è elevato e le sospensioni non hanno l’escursione necessaria per sopportare i maltrattamenti di un percorso tipo enduro. Non vorrete farci credere che sareste disposti a portare una moto così a rovinarsi su una strada tutta sassi!

Benelli TRK 702X: ancora valida la promo che offre nel prezzo il tris di valigie

La Benelli TRK 702X Dune Sea è già disponibile nelle concessionarie al prezzo di 7.490 euro, cioè lo stesso delle altre colorazioni. E ve lo sottolineo… fino a settembre, vi portate a casa anche il tris di valigie.

Benelli TRK 702X Dune Sea: colorazione Dune Sea in beige chiaro e accenti arancio fluo

MOTORE 2 cilindri in linea, 698 cc, Euro 5 POTENZA 70 CV a 8.000 giri/min COPPIA 70 Nm a 6.000 giri/min CAMBIO a 6 rapporti PESO 235 kg o.d.m. PREZZO da 7.490 euro f.c.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/07/2024