BMW F 900 R e F 900 XR 2025: oggi segui con noi la diretta video

Le nuove BMW F 900 R e F 900 XR 2025 svelate nella video diretta streaming oggi pomeriggio: seguila con noi per scoprire le novità

EICMA è stata il crogiòlo di novità, ma non è mica finita. BMW Motorrad oggi si prepara per svelare in video diretta streaming le nuove F 900 R e F 900 XR 2025. Scopriamo tutto sulle due novità nel video.

LE 900 Dopo il rinnovamento che ha interessato F 900 GS e F 900 GS Adventure quest'anno, è arrivato anche il momento delle stradalissime con ruota da 17'', F 900 R e F 900 XR. La seconda, tra l'altro, rappresenta un modello di forte interesse per il pubblico e nel 2023 è stata al 4° posto tra le moto più vendute di BMW Motorrad in Italia, dietro solo alle R 1250 GS e alla F 800 GS (dati 2013). Oggi alle 17 scopriremo tutto: segui qui con noi la video diretta streaming.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/11/2024