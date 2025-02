BMW sarebbe interessata all'acquisto di KTM

Lo riporta il portale austriaco OE24. Verrebbero spostati ricerca, sviluppo e produzione: a rischio i posti di lavoro in Austria

Nella mattinata di oggi, martedì 25 febbraio 2025, presso il Tribunale Regionale di Wels, in Austria, verrà espresso un voto cruciale da parte dei creditori di KTM. Secondo una fonte di OE24, citata dalla testata Motorrad, il curatore fallimentare Dr. Peter Vogl favorirebbe espressamente un acquirente: BMW Motorrad.

Secondo l'insider citato da OE24, BMW Motorrad vorrebbe investire strategicamente nel marchio KTM, ma con conseguenze drastiche per la sede austriaca. Il piano prevederebbe il trasferimento della produzione dall'Alta Austria entro la fine del 2025, con la perdita di tutti i 4.500 posti di lavoro nella regione.

KTM: sviluppo in Germania con BMW?

Parte del piano di ristrutturazione prevederebbe il trasferimento di tutte le attività di ricerca e sviluppo dall'Austria alla Germania, precisamente a Monaco, dove BMW già sviluppa le proprie moto. La produzione, invece, verrebbe spostata in India. Qui entrerebbero in gioco il partner locale di BMW, TVS, e il gruppo indiano Bajaj, che già partecipa alla produzione delle moto KTM.

KTM: la sede

Impatti sull'economia e sulla politica

Questa riorganizzazione potrebbe avere conseguenze significative: i fornitori austriaci verrebbero esclusi dalla catena di produzione. L'insider citato da OE24 avverte del rischio di una reazione a catena che potrebbe colpire duramente sia il polo industriale di Mattighofen sia l'intero paese.

Altri potenziali acquirenti

Secondo OE24, la Oberbank di Linz, il cui direttore Franz Gasselsberger ha stretti legami con BMW, sosterrebbe l'acquisto da parte di BMW Motorrad. Tuttavia, ci sarebbero anche altri interessati: l'imprenditore Stephan Zöchling (Remus Auspuff), che ha già investito in KTM all'inizio dell'anno, nonché i partner storici di KTM, Bajaj (India) e CFMoto (Cina).

Nuovo orientamento strategico e identità del marchio

Sempre secondo OE24, BMW avrebbe in programma di ritirare KTM dalla Borsa e di posizionarla principalmente nel segmento off-road, in particolare nei settori enduro e motocross, dove BMW finora non ha avuto successo. Il marchio KTM potrebbe quindi subire una trasformazione radicale che avrebbe effetto addirittura sull’utilizzo del tradizionale colore arancione, che verrebbe messo da parte a favore di tinte più vicine all’identità visiva di BMW.

Quella di oggi sarà quindi una giornata decisiva: tutti i creditori coinvolti – dai fornitori ai 4.500 dipendenti – potranno esprimere il loro voto sul futuro di KTM. L’esito di questa votazione determinerà se lo storico stabilimento di Mattighofen continuerà a esistere o meno.

Pubblicato da Fabio Meloni, 25/02/2025