Cambio al vertice in KTM: Stefan Pierer si dimette. Gottfried Neumeister nuovo CEO

Come riportato sul sito di Pierer Mobility Ag, Stefan Pierer, storico CEO di KTM AG, cede la guida dell'azienda al co-CEO Gottfried Neumeister. Questo passaggio segna una nuova era per uno dei principali produttori di motociclette al mondo, che si prepara strategicamente per il futuro. Pierer continuerà a supportare il processo di transizione come membro del Consiglio di amministrazione, mantenendo un ruolo chiave all'interno della famiglia KTM.

La trasformazione di KTM sotto Stefan Pierer

Brad Binder con il team KTM a Spielberg 2023 - Copyright: KTM Racing

Dal 1992, anno in cui ha rilevato KTM, Stefan Pierer ha trasformato un produttore regionale di motociclette in un marchio globale iconico nel settore delle due ruote. Oggi, KTM è sinonimo di innovazione, prestazioni e spirito di avventura, valori che rimarranno il fulcro della strategia aziendale anche sotto la nuova gestione (qui le ultime novità del marchio). ''KTM è sempre stata più di un'azienda per me: è una passione, una missione e una famiglia. La decisione di lasciare la guida non è stata facile, ma sono certo che Gottfried Neumeister, con la sua visione strategica e il suo impegno, saprà condurre KTM verso un futuro di successo'', ha dichiarato Pierer.

Gottfried Neumeister, chi è il nuovo CEO di KTM

Gottfried Neumeister porta con sé un'ampia esperienza manageriale, avendo ricoperto ruoli di rilievo nel consiglio di amministrazione di aziende come flyniki e DO & CO. ''Stefan Pierer ha costruito un'azienda straordinaria, riflesso della passione e dello spirito pionieristico di tutto il team KTM. Il mio obiettivo è preservare questa eredità e, al contempo, esplorare nuove opportunità di crescita. KTM rappresenta coraggio, innovazione e passione, valori che continueremo a promuovere per rafforzare ulteriormente il nostro marchio e stabilire nuovi standard nel settore motociclistico'', afferma Neumeister.

KTM guarda al futuro

KTM 790 Adventure 2025 su una ruota

Con la nuova leadership, KTM si prepara dunque ad affrontare le sfide future mantenendo il focus su innovazione, prestazioni ed eccellenza ingegneristica. Il marchio continuerà a spingere i limiti di ciò che è possibile su due ruote, rimanendo un punto di riferimento per milioni di appassionati in tutto il mondo. ''KTM proseguirà il suo percorso con la stessa determinazione che l'ha resa un'icona globale sotto la guida di Stefan Pierer, consolidando la sua posizione come leader nel settore delle motociclette ad alte prestazioni'', conclude la nota.

Pubblicato da Francesco Irace, 24/01/2025