KTM 125 e 390 SMC R 2025: i nuovi motard per sentirsi piloti

KTM amplia la sua gamma Supermoto con le nuove 125 SMC R e 390 SMC R 2025, motociclette pensate per giovani motociclisti dotati di patente A1 e A2. Ispirate alla sorella maggiore 690 SMC R, combinano prestazioni al vertice delle rispettive categorie e design aggressivo. Scopriamole in dettaglio.

KTM 125 SMC R, lo stunt in impennata

Motore e prestazioni

La più piccola, pensata per essere guidata già a 16 anni, è la KTM 125 SMC R, equipaggiata con il motore LC4c monoalbero da 125 cc omologato Euro5+. La tecnologia non manca , data la presenza del comando del gas elettronico e della frizione antisaltellamento PASC, per staccate al fulmicotone.

Elettronica e sicurezza

La dotazione elettronica prevede l’ABS Supermoto Bosch 10.3MB a due canali, che consente di disattivare l’intervento sulla ruota posteriore, per derapate da vera motard...Sempre in controllo, sia chiaro. Il cruscotto TFT da 4,2 pollici integra connettività Bluetooth tramite l’app KTM Connect, offrendo navigazione turn-by-turn e controllo remoto del telefono.

Ciclistica e design

La KTM 125 SMC R senza carene

Telaio a traliccio in acciaio verniciato in arancione, basato sulla piattaforma Gen 3 della gamma Duke.

Forcella WP APEX da 43 mm con escursione di 230 mm (non regolabile), mono regolabile nel precarico.

Ruote in lega a 5 razze con pneumatici 110/70 R17 e 150/60 R17.

Peso contenuto e linee ispirate ai modelli offroad racing di KTM, con grafiche “in mold” accattivanti.

KTM presenta le motard 125 e 390 SMC R

Motore e prestazioni

La più ''matura'', per quanto possa esserlo un motard, KTM 390 SMC R monta un motore LC4c bialbero da 399 cc omologato Euro5+, capace di offrire maggiore potenza grazie all’aumento della corsa a 64 mm. Dotato di un sistema di combustione attiva, regola la miscela di carburante per ottimizzare le prestazioni e ridurre le emissioni, soddisfacendo le normative Euro 5+.

Elettronica e modalità di guida

La 390 SMC R offre due modalità di guida:

STREET : per una guida bilanciata e sicura in ogni condizione.

SPORT: per prestazioni massime, con la possibilità di disattivare il controllo di trazione cornering (MTC) e scegliere tra ABS Road, Supermoto o Supermoto+.

Il cruscotto TFT, gestibile tramite joystick retroilluminato, consente di accedere facilmente a tutte le impostazioni, mentre la connettività Bluetooth tramite KTM Connect amplia le funzionalità con navigazione e controllo multimediale.

Ciclistica e dotazioni premium

La nuova KTM 390 SMC R 2025

A differenza delle piccole naked, il telaio che equipaggia le SMC R presenta un angolo del cannotto di sterzo più chiuso (63.1° contro i 66° della DUKE), differenti piastre forcella e un nuovo telaietto posteriore imbullonato, più rigido e specificamente realizzato per accogliere la sella monopezzo.

Forcella WP APEX regolabile in compressione e ritorno su 30 click, con escursione di 230 mm.

Monoammortizzatore WP APEX regolabile anche nel ritorno su 20 click.

Cerchi a raggi con pneumatici Michelin Power 6 per massima aderenza e stabilità

KTM SMC R in azione in pista

Le nuove KTM 125 SMC R e 390 SMC R 2025, potrebbero rappresentare un barlume di ottimismo in questo periodo difficile per il costruttore austriaco, avvicinando nuovi clienti all'arancione fin dai primissimi mesi del 2025. Infatti, le moto saranno disponibili nei concessionari ufficiali a partire da marzo 2025, con prezzi di 5.730 euro per la 125 e 6.780 euro per la 390.



VEDI ANCHE