KTM conferma piano di ristrutturazione: "Per consegne e servizi, tutto regolare"

KTM ha annunciato lo scorso 26 novembre un piano strategico di ristrutturazione in auto-amministrazione (dunque, non è in amministrazione controllata) e ha diffuso una nota per rassicurare tutti i suoi clienti sul fatto che nulla cambierà rispetto al regolare svolgimento di tutte le attività.

TUTTO REGOLARE“Per i nostri clienti non cambierà nulla”, ha spiegato la Direzione mercoledì 27 novembre 2024. “Naturalmente garantiamo la continuità nella consegna di moto, ricambi e accessori alle solite condizioni. Non ci saranno irregolarità nel flusso delle merci né nel servizio ai clienti”. Dunque, nei prossimi tre mesi KTM sarà sottoposta a una fase di ristrutturazione per allineare l'azienda alla domanda globale e i clienti, a quanto pare, non avranno alcun impatto da questo “Pit Stop”.

LA GAMMA 125/390 IN ARRIVO KTM intanto guarda al futuro forte di una gamma 2025 recentemente presentata, che vedrà per ora l'arrivo sul mercato dei nuovi modelli KTM 125/390 SMC R, KTM 125/390 ENDURO R, KTM 390 ADVENTURE e 390 ADVENTURE R, moto che saranno consegnate regolarmente a partire dal primo trimestre 2025 presso le concessionarie ufficiali.

GLI ALTRI MODELLI? A KTM Italia, nel frattempo, abbiamo chiesto aggiornamenti in merito all'arrivo di tutti gli altri modelli in gamma. Restiamo in attesa di conferme ufficiali e speriamo di darvi presto notizie.

Pubblicato da Francesco Irace, 02/12/2024