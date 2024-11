KTM presenta la 890 Adventure R 2025, ecco come cambia

Altra novità in casa KTM, dopo la nuova 790 è il turno della 890 Adventure R 2025. Ecco come cambia e quando arriva sul mercato

Le novità in casa KTM (nonostante il momento non certo semplice) continuano ad arrivare, dopo la 790 Adventure è il turno della top di gamma, ovvero la 890 Adventure R 2025. Scopriamo insieme quali sono le (poche) novità introdotte sulla versione più estrema delle endurone medie austriache.

KTM 890 Adventure R 2025

CAMBIA GRAFICA Esteticamente, il model year 2025 si differenzia dal modello attualmente in vendita grazie a nuove grafiche, ispirate a quelle della icnica KTM 450 Rally, la moto ufficiale che corre la Dakar. A fornire look più racing, ma anche maggior funzionalità, c’è il parabrezza basso per non intralciare alla guida, parafango anteriore alto, e il serbatoio conferma il suo sviluppo discendente per migliorare la centralizzazione delle masse e abbassare il baricentro. A differenza delle versioni più stradali, la Adventure R ha una sella monopezzo, più ergonomica e pensate per consentire a chi guida di muoversi in sella senza costrizioni in senso longitudinale.

MOTORE E CICLISTICA Dal punto di vista tecnico nessuna rivoluzione, d’altronde l’austriaca era già al vertice della sua categoria. Confermati il telaio a traliccio in acciaio, il forcellone in alluminio e le sospensioni WP, con forcella XPLOR da 48 mm e dal mono XPLOR PDS – ovvero senza leveraggio – entrambe completamente regolabili e con escursione di 240 mm davanti e dietro. Il motore bicilindrico parallelo LC8c da 889 cc, ora omologato Euro 5+, conferma i valori di potenza e coppia, ovvero 105 CV e 100 Nm. La moto ha un peso di 200 kg senza benzina (serbatoio da 20 litri), la sella è a 880 mm da terra.

KTM 890 Adventure R 2025

ELETTRONICA La dotazione tecnologica di bordo della nuova 890 Adventure R si conferma – seppur con i famosi pacchetti – decisamente al top della categoria. Di serie sono previsti tre riding mode, che vanno a integrare la risposta all’acceleratore con gli aiuti alla guida che, grazie alla piattaforma inerziale, sono attivi anche in piega oltre ad avere modalità specifiche per l’uso in fuoristrada della moto, grazie alla mappa dedicata Offroad. A quest’ultima è direttamente abbinato l’ABS Offroad, che consente di sfruttare al meglio il sistema antibloccaggio sulla ruota anteriore, lasciando maggior libertà di gestione della frenata su quella posteriore. Inoltre, è possibile aggiungere la modalità opzionale Rally, che consente di regolare il controllo di trazione su dieci livelli (dove 10 rappresenta il massimo livello di intervento del TC) e la risposta dell’acceleratore Ride By Wire su tre livelli. Infine, sul MY25 la Connectivity Unit è di serie e consente la connessione tra l'applicazione KTMConnect e il TFT tramite Bluetooth, per navigare Turn-by-Turn+, gestire la musica e rispondere alle chiamate in arrivo.

KTM 890 Adventure R 2025

PREZZO E DATA D’ARRIVO Al momento non è stato comunicato il prezzo di listino ufficiale, ma è probabile che questo non si discosti di molto da quello previsto per il m.y. 2024, ovvero 17.180 euro. La data d’arrivo sul mercato è ancora incerta, anche a causa del momento tumultuoso del marchio, appena si saprà qualcosa in più vi aggiorneremo.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 26/11/2024