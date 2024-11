KTM presenta la nuova 790 Adventure 2025

Anche KTM, dopo aver svelato parte delle novità 2025 a EICMA, esce allo scoperto con un'altra new entry. Si tratta della 790 Adventure che si aggiorna all'Euro 5+ ma guadagna anche una dotazione ciclistica di livello superiore. Scopriamo tutte le novità.

VEDI ANCHE

Oltre all'aggiornamento del bicilindrico parallelo LC8c da 799 cc – ora Euro 5+ – capace di 95 CV a 8.000 giri/minuto e 88 Nm a 6.500 giri/minuto, la nuova KTM Adventure 790 2025 beneficia di una forcella WP Apex da 43 mm con 200 mm di escursione, dotata di tecnologia split function, che permette di distribuire uniformemente l’azione di smorzamento grazie alle regolazioni di compressione e ritorno per ciascuno stelo. Alla sospensione anteriore è accoppiato, dietro, un mono WP APEX, con precarico e ritorno regolabili manualmente e una corsa ruota di 200 mm. Forcella e monoammortizzatore sono abbinati all'inossidabile telaio in acciaio al cromo-molibdeno, per un peso di 203 kg a secco (il serbatoio è da 20 litri).

La nuova 790 Adventure 2025 sarà disponibile presso i concessionari KTM, in due livree, Orange e White, a partire da dicembre 2024. Il prezzo non è stato ancora ufficializzato ma, tenendo conto degli aggiornamenti, non dovrebbe superare di molto quota 12.000 euro (la 790 Adventure 2024 è prezzata 11.980 euro).

Pubblicato da Michele Perrino, 22/11/2024