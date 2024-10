KTM 990 Duke R 2025: The Punisher è più potente e leggera

KTM porta a un altro livello la 990 Duke con la R, The Punisher: più CV e meno kg per la naked, scopriamo data d'arrivo e prezzo

KTM presenta la 990 Duke R 2025, moto che con la sua grafica bianca con accenti in nero e bianco opachi e il telaio verniciato a polvere di arancione, si ispira alla precedente KTM 990 Super Duke R con motore LC8. Scopriamo la nuova punta di diamante della gamma 990.

KTM 990 Duke R 2025

Ovviamente i pezzi forti sono soprattutto a carico di motore e ciclistica. Il primo, il bicilindrico parallelo da 947 cc, eroga 7 CV in più (da 123 a 130), confermando i 103 Nm di coppia e il limitatore fissato a 10.500 giri. L’aumento della potenza è merito di una mappatura ottimizzata per scatenare tutta la rabbia del motore LC8c. Per migliorare le performance il peso è stato ridotto di 2 kg, ora a quota 190 kg. Nuovo l'assetto, che determina un baricentro leggermente più alto per effetto di sospensioni con maggiore escursione e di un forcellone più inclinato: altezza sella e luce a terra sono entrambe cresciute di 15 mm, in modo da consentire 3 gradi di angolo di piega in più rispetto alla 990 Duke.

AFFILATA Anche il telaio e il forcellone sono stati aggiornati, con l’arrivo di un leveraggio del mono che assicura al pilota un maggiore grip meccanico nella guida aggressiva. Le sospensioni sono WP Apex completamente regolabili: la nuova forcella a cartuccia aperta ha escursione di 143 mm, e con un diametro di 48 mm è più rigida del 34% rispetto a quella da 43 mm della KTM 990 Duke e anche le regolazioni idrauliche sono state aggiornate per offrire un feeling più sportivo. La moto diventa più stabile e offre maggiore controllo senza sacrificare l'agilità. Al posteriore il nuovo ammortizzatore WP Apex riceve aggiornamenti per sposarlo al nuovo leveraggio, con un'escursione ridotta a 140 mm (-10 mm) per consentire l’inserimento delle biellette del link. Anche il mono è stato sviluppato per raggiungere le massime prestazioni, con una nuova molla lineare che tiene sotto controllo la situazione in caso di guida d’attacco, sia in strada che in pista.

VEDI ANCHE

DI PIÙ L'impianto frenante della nuova 990 Duke R 2025 vede, all'anteriore, la presenza di pinze monoblocco Brembo Stylema con pompa Brembo MCS, il tutto abbinato a dischi maggiorati (320 mm rispetto a quelli da 300 mm montati sulla KTM 990 DUKE). I cerchi da 17'' calzano pneumatici Michelin Power Cup 2, abbinati a cerchi arancioni ripresi dalla KTM 1390 Super Duke R.

KTM 990 Duke R 2025: strumentazione e blocchetti

Novità anche sul profilo elettronica per la 990 Duke R che può annoverare un nuovo display TFT touch da 8,88” orizzontale a tecnologia induttiva che prevede una modalità “split screen” che migliora la leggibilità ed evita il sovraccarico di informazioni. Nuovi anche i blocchetti al manubrio la Connectivity Unit, il sistema di navigazione con mappe complete e i Riding Mode personalizzabili con i nuovi mode Sport e Supermoto+ per l’ABS.

KTM 990 Duke R 2025: vista laterale

La nuova KTM 990 Duke R 2025 sarà disponibile presso i concessionari ufficiali KTM a inizio 2025. Il prezzo non è stato ancora reso noto.

Pubblicato da Michele Perrino, 31/10/2024