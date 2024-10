Tutto sulla nuova KTM 1390 Super Adventure S EVO 2025

In attesa di vederla a EICMA 2024, KTM anticipa tutto quello che c'è da sapere sulla nuova 1390 Super Adventure S EVO, che si propone come nuovo vertice della gamma adventouring: l'aspettavamo, questo unveiling, e dall'Austria non hanno deluso le aspettative. Stile ed ergonomia sono stati aggiornati, con parabrezza, sella, faro a LED e vano portaoggetti inediti, ma le principali novità riguardano la meccanica, come dimostra l’aumento di 49 cc della cilindrata, che passa da 1.301 a 1.350 cc. Qui sotto il fighissimo video introduttivo al nuovo modello, più in basso tutti i dettagli.

Il telaio della nuova KTM 1390 Super Adventure S EVO è stato rivisto nelle rigidezze, per migliorare la dinamica di guida e la stabilità, mentre le pedane – riposizionate 8 mm più in basso e 10 mm più larghe rispetto alla precedente 1290 – riducono l'angolo delle ginocchia durante la guida così da garantire maggiore comfort sulle lunghe percorrenze. Le sospensioni sono dotate della tecnologia semiattiva WP di ultima generazione, che rispetto alla precedente versione è stata ritarata per offrire una risposta più precisa e uno smorzamento più costante alle alte velocità: ''Ciò è stato ottenuto usando nuovi sensori con logica PWM (Pulse Width Modulation) e una nuova costruzione a bielletta passante per la forcella, che mescola elementi delle unità a cartuccia aperta e a cartuccia chiusa'', spiega KTM.

VEDI ANCHE

KTM 1390 Super Adventure S EVO 2025, a suo agio pure in pista

Il nuovo motore, portato da 1.301 a 1.350 cc, eroga 173 CV a 9.500 giri/min e 145 Nm a 8.000 giri/min. Rispetto alla 1290, il guadagno è di 13 CV e 7 Nm, ottenuti sì tramite l'aumento di cilindrata, ma anche attraverso una revisione degli elementi interni e dalla nuova tecnologia di fasatura e alzata variabile Camshift, che permette di sfruttare un diverso profilo delle camme di aspirazione secondo il regime di rotazione, così da combinare una migliore guidabilità ai bassi regimi a una maggiore potenza massima, ''oltre a ridurre consumi ed emissioni''. Il tutto è abbinato all’inedita tecnologia di cambiata automatica AMT (Automated Manual Transmission), che KTM introduce per la prima volta e in modo esclusivo proprio sulla KTM 1390 Super Adventure S EVO. L’AMT consente di scegliere tra una tradizionale cambiata manuale, agendo sul comando a pedale o sui tasti al manubrio, e una cambiata completamente automatizzata: qui Danilo vi spiega come funziona.

KTM 1390 Super Adventure S EVO 2025, la strumentazione

Nella dotazione tecnologica della nuova 1390 Super Adventure S EVO spicca il cruscotto TFT V80 con display touch da 8 pollici montato verticalmente: funziona anche quando si indosano spessi guanti invernali, garantisce KTM, mentre l’innovativo trattamento anti-riflesso, anti-impronta e anti-riverbero ne migliorano la leggibilità. Lo schermo dà accesso a nuovi Riding Mode, alla connettività e all’ultima generazione di Adaptive Cruise Control (ACC), che funziona con radar Bosch di quinta generazione (di serie) e integra ora le funzionalità Brake Assistance, Collision Warning e Distance Warning; e se la moto è dotata di cambio automatico AMT è anche in grado di gestire la funzione Stop & Go, con arresti e ripartenze automatiche se il veicolo davanti a noi non si ferma per più di 3 secondi. La nuova KTM 1390 Super Adventure S EVO 2025 sarà disponibile presso i Concessionari KTM a inizio 2025: il configuratore online con i prezzi è atteso a breve sul sito KTM.com.



Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/10/2024