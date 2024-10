KTM 1390 Super Adventure S 2025: 173 CV di potenza nel massimo comfort

Dopo aver svelato la versione top di gamma EVO, KTM presenta la 1390 Super Adventure S 2025, che si posiziona leggermente più in basso: adotta infatti un tradizionale cambio manuale e propone il radar di quinta generazione come optional. È progettata per dare il meglio di sé su strada, ma non disdegna eventualmente la guida in off-road.

KTM 1390 Super Adventure S 2025 - Pista

SOSPENSIONI SEMIATTIVE Ha l'aspetto da Adventure sportiva, con un nuovo stile e un nuovo faro a LED contornato da un parabrezza inedito. Dal punto di vista ciclistico adotta un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno che vede aumentata la rigidezza torsionale e pedane più larghe di 10 mm, riposizionate più in basso di 8 mm. E offre la massima versatilità dal punto di vista della posizione di guida, con la regolazione della leva del cambio, della posizione del manubrio e della sella (posta a 847/867 mm da terra).

EVO DOCET Dalla versione EVO – di cui vi abbiamo raccontato tutto qui – eredita le nuove sospensioni semiattive SAT di WP (upside-down da 48 mm davanti e mono posteriore), che utilizzano nuovi sensori PWM (Pulse Width Modulation) e una nuova costruzione a bielletta passante per la forcella, migliorando così la guidabilità: sono caratterizzate da quattro diverse modalità di smorzamento selezionabili (Comfort, Street, Sport e Rain) e con il pacchetto opzionale Suspension Pro è possibile un ulteriore personalizzazione.

KTM 1390 Super Adventure S 2025 - Dettaglio

NUOVO DISPLAY TOUCH La nuova KTM 1390 Super Adventure S 2025 condivide con la sorella EVO anche il pacchetto elettronico con l'inedito display touch V80 da 8” montato verticalmente, a tecnologia induttiva, con trattamenti antiriflesso, anti-impronta e anti-riverbero, che consente di essere manovrato efficacemente anche con gli spessi guanti invernali. Display dal quale si potrà gestire anche tutto il pacchetto elettronico, che prevede nuovi Riding Mode, Traction Control, Cornering ABS, Connettività e Adaptive Cruise Control opzionale (che vanta le nuove funzionalità Brake Assistance, Collision Warning e Distance Warning).

FASATURA VARIABILE Il bicilindrico LC8 (Euro5+) vede crescere la cilindrata da 1.301 a 1.350 cc ed eroga 173 CV a 9.500 giri/min e 145 Nm a 8.000 giri/min. Numeri frutto di una importante rivisitazione delle componenti del motore, le cui performance sono state ulteriormente ottimizzate dal sistema di fasatura variabileCamshift che migliora la guidabilità ai bassi regimi, aumenta le prestazioni massime e riduce consumi ed emissioni. Come funziona? Si tratta di una tecnologia che realizza la fasatura variabile per le valvole grazie a due diversi profili camma. Agli alti regimi, le camme di aspirazione si spostano di lato, attivando il profilo che apre le valvole per una corsa e un tempo maggiori in modo da aumentare il flusso di gas aspirati dal cilindro, e generare così le massime prestazioni. Ai bassi regimi, invece, le camme tornano nella posizione originale, attivando il profilo che realizza minor alzata e minor tempo di apertura delle valvole.

KTM 1390 Super Adventure S 2025 - Profilo

DISPONIBILITA' E PREZZI La nuova KTM 1390 Super Adventure S 2025 è equipaggiata di serie con pneumatici Dunlop Meridian nelle misure 120/70 R 19 e 170/60 R 17, mentre l'impianto frenante ha guadagnato nuovi cilindri freno anteriori Brembo e nuove pastiglie (pinza radiale, 4 pistoncini e dischi da 320 mm). Il peso complessivo, senza carburante, si attesta sui 227 kg. La commercializzazione è prevista all'inizio del 2025. I prezzi, invece, non sono stati ancora comunicati ed è probabile che non saranno resi noti prima di EICMA 2024 (qui il nostro approfondimento).

Pubblicato da Francesco Irace, 25/10/2024