KTM svela il nuovo display TFT premium: è connesso e ad alta risoluzione

Con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di guida, KTM presenta una nuova inedita strumentazione caratterizzata da un display TFT a colori con risoluzione 1280x720 e funzionalità “touch” induttiva. Due le versioni: touchV80 (verticale da 8 pollici) e H88 (orizzontale da 8,8 pollici). In entrambi i casi lo schermo presenta bordi curvi, rivestimenti antiriflesso, anti-impronta e anti-sfarfallio che lo rendono perfettamente visibile da qualunque angolazione. Inoltre grazie alla presenza di ben 256.000 colori della matrice (in precedenza 65.000), tutti i dettagli e le sfumature sono esaltati in ogni condizione di luce.

Nuovo Display TFT KTM - Orizzontale Adventure



DISPLAY TOUCH II touch screen induttivo reagisce in modo impeccabile ai comandi impartiti, sia con i guanti che senza. I tasti virtuali ad accesso rapido sulla schermata principale eliminano poi la necessità di avere tasti ausiliari, come quelli generalmente utilizzati per controllare le manopole riscaldate, la sella riscaldata e i faretti antinebbia (a seconda del modello). Non mancano ovviamente diverse possibilità di personalizzazione, con una funzionalità split-screen configurabile secondo 5 opzioni di layout. Le opzioni predefinite consentono al pilota di scegliere come schermata predefinita quella di gestione del cruise control adattivo, la mappa per la navigazione, la telemetria, i preferiti o la musica, oltre a una schermata minimale con le sole informazioni di base.

Nuovo Display TFT KTM - Blocchetto maubrio



NUOVO BLOCCHETTO Tutto nuovo è il blocchetto al manubrio, che ora prevede un tasto dedicato per selezionare il riding mode, un nuovo joystick a 5 posizioni con tasto “indietro”, nuovi tasti per il cruise control, un nuovo tasto A/M (automatico/manuale) per i modelli AMT, le luci, il tasto di avviamento e due nuovi bilancieri per il cambio AMT, che sui modelli che ne sono privi diventano personalizzabili. I nuovi tasti sono anche retroilluminati e posizionati in modo logico e ottimale per renderli facili da trovare durante la guida, in qualunque situazione.

Nuovo Display TFT KTM - Orizzontale



CONNECTIVITY UNIT La navigazione con mappe offline è ora integrata nella connectivity unit, per offrire la navigazione in tempo reale senza dover sincronizzare o collegare uno smartphone. Inoltre, restare connessi al mondo fuori dal casco è ora ancora più facile grazie all’upgrade della connectivity unit: la nuova CCU 3.0 offre 32GB di spazio, 3GB di RAM e funziona col sistema operativo Android Automotive. Ciò apre a tutte le possibilità di connettività IoT attraverso la eSim, l’antenna GPS, il Bluetooth e il Wi-Fi. Da segnalare che la CCU 3.0 si riconnette automaticamente allo smartphone a lei accoppiato ad ogni avviamento della moto. Il nuovo cruscotto TFT, che apre la strada a una generazione completamente nuova di architettura elettronica, sarà inizialmente disponibile sui più recenti modelli premium di KTM.



Pubblicato da Francesco Irace, 11/10/2024