KTM 990 RC R 2025: eccola senza veli (e c'è chi l'ha provata)

Le notizie ufficiali sulla KTM RC 990 R 2025 risalgono allo scorso maggio, ma oggi la nuova sportiva austriaca appare in veste quasi definitiva su strada, dopo un breve test dei colleghi inglesi di MCN. Il segmento delle sportive di media cilindrata sembra pronto a vivere una nuova vita...

ECCONE UN'ALTRA Dov'è che ci sembra di aver già visto queste forme? Ah, giusto. La scorsa settimana è stata la volta della Yamaha R9 2025, moto che prenderà il posto – presumibilmente – della R6 nel prossimo futuro e che, a colpo d'occhio, assomiglia alla nuova sportiva di KTM. Un po' più morbide le linee della giapponese, un po' più nette quelle dell'austriaca che, in questa versione ancora prototipo, ma decisamente meno mascherata rispetto a quella che avevamo visto in primavera, si affida a un faro singolo in posizione centrale e a vistose ali aerodinamiche, un po' alla RC16 maniera, la MotoGP di KTM.

VEDI ANCHE

KTM RC 990 R 2025: la prova del prototipo da parte di MCN

IMPRESSIONI La nuova sportiva KTM pare avere una posizione bella protesa in avanti, un assetto delle WP rigido e una dinamica di guida molto Ready to Race, come da KTM tradizione. Il motore dovrebbe rappresentare la parte meno sorprendente, per certi versi, trattandosi dell'unità LC8c da 125 CV e 103 Nm già equipaggiata sulla 990 Duke. A EICMA 2024 sono attese tante novità KTM e questa RC 990 R potrebbe essere una delle sorprese...

Pubblicato da Michele Perrino, 17/10/2024