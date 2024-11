Nuova KTM 1390 Super Duke GT, la bestia ha fame

Già era la più estrema della sua categoria. Ora sale a un livello ancora superiore: KTM 1290 Super Duke GT diventa 1390 Super Duke GT, cioè un motore più grande e più potente, ma anche un migliore equipaggiamento tecnologico. Anteprima a EICMA 2024. Passiamola ai raggi X.

KTM 1390 Super Duke GT 2025, anteprima a EICMA

POWER: ON La cilindrata del V-twin LC8 cresce a 1.350 cc, proprio come KTM 1390 Super Duke R EVO 2024. Non solo maggiore cubatura: la potenza (190 CV e 150 Nm) e l'efficienza aumentano anche grazie alla presa d’aria dinamica posizionata centralmente, all’air-box ridisegnato e a un radiatore più ampio. Nuova anche la rapportatura del cambio, con la quinta e la sesta marcia non più considerate overdrive, quindi più corte ed efficaci nell’utilizzo, per un uso più produttivo della erogazione del motore.

ESTETICAMENTE Il team di design di Kiska ha lavorato su ogni dettaglio, sviluppando un’ergonomia più compatta ed efficace. Completano ora lo stile audace il nuovo e caratteristico faro LED e la luce di stop semplificata e integrata negli indicatori di direzione, i tagli netti delle sovrastrutture e il profilo più basso.

KTM 1390 Super Duke GT 2025 vista da dietro

CICLISTICA KTM 1390 Super Duke GT 2025 attinge sempre a piene mani da Super Duke R EVO: il telaio vanta una maggior rigidezza torsionale e un baricentro più basso, offrendo un feedback ottimale dallo pneumatico anteriore per un controllo superiore. La dinamica di guida, assicura KTM, resta ''sportiva e agile'', ma con ''una più marcata stabilità'' grazie all’adozione delle sospensioni semiattive WP APEX SAT (Semi Active Technology) di ultima generazione. È stato poi pesantemente rivisto il Mode Comfort, pensato per chi sta in sella molte ore al giorno nonché uno dei fattori che distanzia maggiormente nuova Super Duke GT dall'antenta, visto che il nuovo set-up migliora la sensibilità, la reattività e offre più possibilità di personalizzazione.

ACCELERAZIONE NEGATIVA All’aumento delle prestazioni non poteva non corrispondere un adeguamento della potenza frenante, garantita come sempre dai collaudati componenti Brembo. All’anteriore, pinze monoblocco Stylema a quattro pistoncini, che mordono due dischi flottanti da 320 mm. Dietro, pinza flottante a due pistoncini e un disco da 240 mm. La nuova pompa radiale MCS (multi-click-system) ha inoltre una leva regolabile che permette di adattare la frenata ai propri gusti, mentre l’ABS cornering, la modalità Supermoto e i nuovi mode Supermoto+ e Sport offrono al pilota numerose opzioni per governare ''la Bestia''. Le nuove e leggere coperture Michelin Power 6 con tecnologia bimescola hanno infine permesso di aumentare la tenuta sul dritto e in piega, mentre il nuovo TPMS (Tire Pressure Monitor System) consente di fissare una pressione di riferimento anche per l’uso in pista.

Ama la strada, ama la pista

HI-TECH TOURER Non manca un pacchetto elettronico allo stato dell’arte. Notare il rivoluzionario display TFT touch H88, con diagonale di 8,8” e struttura semplificata dei menu. La connectivity unit CCU3.0 si occupa invece di connettersi in modo fluido e automatico allo smartphone ad ogni accensione della moto. La stessa esperienza high-tech si estende ai Riding Mode, ripensati da zero e composti dai quattro Mode di serie (Rain, Street, Sport e il nuovo Custom), oltre ai due Mode opzionali Comfort e Track.

ADAS Altra novità è anche un radar anteriore che ha permesso di introdurre una lunga serie di dotazioni come il Cruise Control Adattivo, con funzionalità Brake Assist, Distance Assist e Group Riding per la guida di gruppo. Come al solito, tutte quante saranno disponibili in Demo Mode per i primi 1.500 km, in modo da consentire al cliente di provare e apprezzare tutta la tecnologia disponibile, prima di decidere quale pacchetto faccia più al caso proprio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/11/2024