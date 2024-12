KTM-MV Agusta: la Casa di Schiranna proseguirà da sé

KTM si defila rispetto a MV Agusta. Secondo quanto riporta VareseNews, infatti, la Casa austriaca non considera più quello di Schiranna un asset strategico. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi.

OGGI Col supporto di KTM che viene meno – era la fine del 2022 quando ci fu l'accordo tra i Brand – il primo passo sarà quello di riportare la produzione delle MV sulle rive del Lago di Varese. Dietro ovviamente c'è molto di più perché il rapporto tra le Case riguarda tutti gli aspetti legati a distribuzione e marketing. Pare saranno necessari circa 90 giorni per attuare il cambio di rotta – la fine di marzo – con i primi mesi del 2025 che serviranno per smaltire l'invenduto nei magazzini di Mattighofen.

VEDI ANCHE

MV Agusta Dragster 1000 RR Ottantesimo

IL FUTURO Il prossimo anno MV Agusta prevede di produrre circa 3.000 moto, con l'inizio della produzione proprio nel mese di marzo. La priorità, per il momento, sembra essere quella di vendere le 2.000 moto a magazzino. Nondimeno, sul fronte occupazionale, sono fondamentali la formazione e lo sviluppo, mentre è previsto un piano di solidarietà all'80%(riduzione dell'orario di lavoro con conseguenti benefici fiscali per il datore di lavoro), oltre alla gestione degli esuberi su base volontaria. Ma le risorse per gestire le eventuali fuoriuscite non ci sarebbero. Vi terremo aggiornati in merito ad eventuali sviluppi.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/12/2024