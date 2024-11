MV Agusta "We Care", controlli gratuiti e sconti sulla manutenzione

La promo "We Care" di MV Agusta interessa tute le moto prodotte da gennaio 2018. Ecco come aderire all'iniziativa

MV Agusta torna a promuovere l'iniziativa ''We Care'', dopo il successo ottenuto a inizio 2024. Nello specifico si tratta di una opportunità offerta ai clienti MV, i quali possono usufruire di un controllo gratuito alla propria motocicletta presso un Dealer o un Service Point ufficiale e contestualmente godere di un eventuale vantaggio del 20% sull’acquisto di ricambi originali.

LE MOTO DAL 2018 La campagna interessa tutte le motociclette MV Agusta recenti – come l'ultima F3 svelata a EICMA – prodotte a partire da gennaio 2018 e, per ottenere il voucher “We Care”, i clienti dovranno semplicemente registrarsi tramite il modulo di richiesta disponibile sul sito ufficiale di MV Agusta.

MV Agusta F3 Competizione, 3/4 anteriore

SCONTO SU ABBIGLIAMENTO Ma non finisce qui. Perché oltre alla promo riservata ai ricambi e alla manutenzione, gli stessi clienti (di cui sopra) del marchio MV Agusta potranno godere anche di un 25% di sconto su tutto l’abbigliamento tecnico e lifestyle, marchiato MV. Ma non è un'iniziativa che dura per sempre: scadrà il 30 aprile 2025.

Pubblicato da Francesco Irace, 27/11/2024