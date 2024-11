MV Agusta Ottantesimo: la gamma dell'anniversario in serie limitata

Per celebrare l'80° anniversario del Marchio, che cade nel 2025, MV Agusta rinnova la gamma introducendo un nuovo logo ''heritage'' e grafiche dedicate basate sui colori Rosso Fuoco, Rosso Ago e Argento Ago su sei dei suoi modelli più conosciuti: Brutale RR, Dragster RR, F3 RR, Superveloce S, Brutale 1000 e Brutale 1000 RR. Ma non basta. Ci sono aggiornamenti tecnici ai motori, per il passaggio all'Euro 5+, che la Casa di Schiranna ottiene senza rinunce sul fronte delle prestazioni e senza ricorrere a pannellature fonoassorbenti: una soluzione a cui alcune altre case hanno fatto ricorso - viste le stringenti limitazioni in fatto di emissioni acustiche della nuova normativa - ma che nel caso delle naked italiane avrebbero potuto nascondere parte della pregiatissima componentistica.

MV Agusta Ottantesimo: le nuove curve di potenza e coppia del motore a 4 cilindri

CHE MUSCOLI! Più nello specifico, i comandi frizione sono ora più leggeri da azionare: il peso è addirittura dimezzato, tanto sulla gamma dei modelli a tre cilindri (F3 RR, Brutale RR e Superveloce) quanto su quelli a quattro cilindri (Brutale 1000 nelle sue varie versioni). Proprio il quattro cilindri è il motore che più è stato evoluto, con nuovi alberi a camme e una calibrazione ad hoc che ha visto crescere le curve di potenza e coppia nella fascia di giri più utilizzata nella guida stradale. A 3.500 giri ci sono 6 CV e 10 Nm in più, che diventano 15 CV e 20 Nm a 5.500 giri. A 8.000 giri il vantaggio sulle curve precedenti rimane cospicuo: +12 CV e +11 Nm e a 9.000 giri si perde per strada un solo newtonmetro. La potenza di picco non cala in maniera apprezzabile, rimanendo superiore ai 200 CV.

DUE PAROLE COL BOSS Tutti i modelli della serie Ottantesimo sono in tiratura limitata a 500 pezzi, come confermato da opportune targhe incise al laser su ciascun esemplare. Il prezzo non si discosta da quello del listino precedente, con le moto Euro 5 ancora disponibili e vendute con uno sconto interessante. Qui sopra l'intervista a Luca Martin, Martin e Managing Director e membro del Board, che racconta a che punto siamo con l'integrazione di MV Agusta nel gruppo Pierer Mobility (KTM) e quali sono i piani per il futuro della Casa italiana: tra posizionamento nel mercato e orientamento per i modelli dei prossimi anni: a partire da EICMA 2024 e non solo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/11/2024