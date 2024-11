Video: la nuova MV Agusta F3 Competizione vista dal vivo

Per EICMA 2024, MV Agusta propone una serie speciale in tiratura limitata e numerata della sua supersport F3: si chiama MV Agusta F3 Competizione ed è una moto dalla doppia anima, fornita di serie con un kit dedicato per esaltare il suo lato pistaiolo oppure la fruibilità nella guida su strada. E con questo, sottolinea MV, la F3 Competizione diventa la prima supersportiva di media cilindrata a beneficiare di un simile allestimento premium. Ecco in che cosa consiste.

MV Agusta F3 Competizione, 3/4 anteriore

Bella è bella, anzi bellissima: come ti aspetti da una MV, ma ciò che rende speciale la Competizione è in primo luogo l'asticella che si alza sul fronte della componentistica, e che fa calare, nel contempo, la lancetta della bilancia. Le ruote in carbonio tagliano tre chili dal peso complessivo dove conta di più, per una guida rivoluzionata rispetto alla F3 RR; Ohlins firma le sospensioni e un altro chiletto guadagnato,con la forcella NIX30 e il mono TTX 36, a cui si aggiunge l'ammortizzatore di sterzo regolabile su 19 posizioni, che sulla F3 RR da cui deriva non c'è proprio). Tre chili se ne vanno grazie allo scarico completo in titanio firmato Akrapovic e altrettanti grazie alla compatta batteria al litio. Se poi smontiamo specchi e portatarga, con indicatori di direzione annessi, si arriva a 178 kg con tutti i liquidi (ma il serbatoio vuoto): un dato vicino a quello della potenza massima. Naturalmente non mancano freni Brembo (Stylema, davanti) che lavorano su due dischi da 320 mm all'anteriore un disco singolo da 220 mm al posteriore. Da notare che il mono Ohlins permette la regolazione dell'altezza del posteriore, per le più ampie possibilità di regolazione della ciclistica.

MV Agusta F3 Competizione, le teste della forcella Ohlins NIX30

VEDI ANCHE

Per il 3 cilindri da 800 cc, caratterizzato dall'albero motore controrotante, lo scarico Akrapovic di cui sopra porta in dote una mappa specifica, che consente di spegnere del tutto l'ABS: non è una mappatura impiegabile su strada, perché la legge vieta la disattivazione dell'ABS, ma insieme con lo scarico consente di innalzare la potenza dai 155 CV di serie a 160 CV. L'elettronica di controllo, come sappiamo, è molto sofisticata e prevede cruise control e launch control, oltre a funzioni connesse per registrare la telemetria e personalizzare uno dei riding mode tramite lo smartphone, e condividere infine le proprie regolazioni con gli amici. Rifinita come un gioiello, con sella in Alcantara, una piastra di sterzo macchinata dal pieno e parabrezza a doppia bolla, la F3 Competizione eredita dalla RR la soluzione delle alette carenate nei fianchetti anteriori, che generano 8 kg di deportanza a 240 km/h. Prodotta in serie numerata e limitata a 300 esemplari, ha un prezzo di 34.000 euro.

MV Agusta F3 Competizione, le alette aerodinamiche nei fianchetti

Motore 798 cc, 3 cilindri Potenza 160 CV a 13.500 giri 0-100 km/h meno di 3,0” Forcella Ohlins NIX30 Monoammortizzatore Ohlins TTX 36 Freni Brembo (Stylema ant.); 2x320 mm + 1x220 mm Peso 178 kg Prezzo da 34.000 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/11/2024