MV Agusta F3 Evoluzione: col kit la 800 diventa una vera Supersport!

MV Agusta presenta F3 Evoluzione, una versione speciale della moto varesina realizzabile tramite il kit di EvolutionBike, concessionario ufficiale e fornitore tecnico del Reparto Corse MV Agusta nel Campionato Mondiale Supersport. Una serie di pezzi fatti per abbellire e rendere più performante la 800 italiana.

MV Agusta F3 Evoluzione

PIÙ BELLA E VELOCE Il kit è composto da 34 componenti – sovrastrutture in carbonio, pedane racing, carene in vetroresina, sospensioni WP, ECU dedicata, scarico racing di Arrow e non solo – molte delle quali provengono direttamente dal catalogo Special Parts MV Agusta. F3 Evoluzione by EvolutionBike è disponibile al prezzo di 29.000 euro IVA inclusa ma l'Azienda di Vittuone (MI) è già al lavoro per un secondo kit con ulteriori componenti meccaniche ed elettroniche, per alzare ulteriormente il livello della 3 cilindri di Varese. L'elenco completo dei pezzi che compongono il kit è disponibile di seguito.

MV Agusta F3 Evoluzione

Contrappeso Manubrio Nero MV Agusta (lato sinistro)

Protezione Leva Freno Rossa MV Agusta

Tappo Serbatoio Sgancio Rapido Nero/Rosso MV Agusta

Pedane Racing MV Agusta

Cover Forcellone in Carbonio MV Agusta

Parafango Posteriore in Carbonio MV Agusta

Cover Pignone in Carbonio MV Agusta

Cover Cruscotto in Carbonio MV Agusta

Parafango Anteriore in Carbonio MV Agusta con sistema di Sgancio Rapido

Cover Airbox in Carbonio MV Agusta

Plexiglass doppia bombatura MV Agusta

Piastra Superiore Racing CNC MV Agusta

Kit Carene Racing in Vetroresina con Colorazione “F3 Evoluzione”

Sella Racing Race Seats

Manopole Domino Racing Rosse/Nere

Pulsantiera Destra 3 Bottoni Racing

Pulsantiera Sinistra 6 Bottoni Racing

Cover Carter Frizione GB Racing (lato destro)

Cover Carter Generatore GB Racing (lato sinistro)

Monoammortizzatore Posteriore WP APEX PRO 7746

Kit Cartucce Forcella WP APEX PRO 7500

Kit Ammortizzatore di Sterzo WP APEX PRO 7117

Kit Tubi Freno Anteriore Racing Accossato

Tubo Freno Posteriore Racing Accossato

Dischi Freno Brembo “T-Drive”

Pastiglie Freno Anteriori in carbonio Brembo

Tubi Sistema di Raffreddamento Racing in Silicone Rossi Samco

Kit Trasmissione Racing PBR (pignone, corona, catena)

Kit Rimozione Canister

Scarico Completo Racing in Titanio Arrow

Emulatore ABS

Filtro Aria “High Performance” MWR

ECU Eldor con Mappatura Racing Dedicata

Telo coprimoto e tappeto “F3 Evoluzione”

MV Agusta F3 Evoluzione: il ponte di comando

