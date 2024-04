MV Agusta "We Care": controllo gratuito alla moto e sconto sui ricambi

MV Agusta lancia "We Care" iniziativa che prevede il controllo gratuito per le moto dei clienti e lo sconto sui ricambi originali

I clienti MV Agusta potranno beneficiare della nuova iniziativa ''We Care'': un controllo gratuito della propria moto presso un dealer o un service point ufficiale con uno sconto del 20% sui ricambi originali. Scopriamo chi può aderire all'iniziativa e come fare.

CHECK UP I controlli gratuiti “We Care” sono destinati a tutte le motociclette MV Agusta prodotte a partire da gennaio 2018: si tratti di check up completamente gratuiti e non vincolati all’acquisto di ricambi. Nel caso si verificasse la necessità di sostituire una parte, o se il cliente ne facesse richiesta, lo sconto sul prezzo d'acquisto del ricambio originale è del 20%. Per ottenere il voucher “We Care”, i clienti dovranno registrarsi entro il 31 maggio tramite il modulo di richiesta disponibile sul sito ufficiale di MV Agusta: tutte le informazioni relative all’iniziativa sono disponibili, cliccando qui, sulla pagina dedicata del sito ufficiale MV Agusta.

Luca Martin, Chief Operations Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato: ''Siamo lieti di lanciare la nuova campagna 'We Care' e siamo certi che sarà una grande opportunità per riconnetterci ai nostri clienti. Il rinnovo dell'intera rete di Concessionari, avvenuto nel 2023, consentirà ai nostri clienti di dare alle loro amate MV Agusta l'attenzione e la cura che meritano. La stagione sta iniziando, e non vediamo l'ora di portare di nuovo in strada le nostre MV insieme ai nostri clienti''.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/04/2024