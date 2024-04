MV Agusta Enduro Veloce: l'Adventure "made in Schiranna" apre una nuova era

L’ingresso di Pierer Group in MV Agusta – da poche settimane detiene il pacchetto di maggioranza con il 50,1% delle azioni – è stata la quadratura del cerchio di un piano industriale ambizioso che ha l’obiettivo di riportare la Casa italiana dove merita e cioè in cima alle preferenze di un pubblico sempre più ampio. Le premesse ci sono tutte: nuovo management, nuove aspirazioni e (soprattutto) nuovi modelli. Insomma, una pianificazione su larga scala e a lungo termine, con il sostegno di un gruppo di livello internazionale (KTM può bastare come biglietto da visita?), che ha deciso di lasciare le radici del marchio ben salde sul territorio. Condizione fondamentale per dare libero sfogo a progetti ambiziosi, proprio come quello che è stato svelato pochi giorni fa. Ovvero una nuova moto e per “nuova” intendiamo qualcosa di innovativo per MV Agusta, poiché esce dagli schemi a cui ci ha abituato, fatti di modelli esclusivi ma declinati nel segmento delle sportive e supersportive, che siano stradali o crossover. Modelli di nicchia, quasi artigianali, che fanno sognare gli appassionati del brand per esclusività e performance al top. Invece, da oggi se trovate la parola “Enduro” nel nome di una MV Agusta, non ci sarà nulla di strano, anzi.

Nuova MV Agusta Enduro Veloce: debutta la prima Adventure di SchirannaQUASI QUATTRO ANNI DA UN FOGLIO BIANCO La nuova MV Agusta Enduro Veloce è il frutto di un progetto partito da zero e che è durato quasi quattro anni. Un progetto voluto, creato, condiviso e completato da un team dinamico che ha avuto (quasi) carta bianca per realizzarlo, come ci spiega Alessandro Volpini, Responsabile R&D di MV Agusta nell'intervista video che potete vedere in questo articolo. La nuova tre cilindri è una Adventure, parente stretta dalla LXP Orioli vista a EICMA 2023, ma quella è una Limited Edition di soli 500 esemplari per pochi fortunati collezionisti e già sold out. La Enduro Veloce è un modello che punta a fare numeri ben più grandi e ha tutte le carte in regola per riuscirci, almeno vedendola da ferma. Dicevamo “quasi carta bianca” poiché il progetto si è basato su quattro fondamenti imprescindibili: la moto doveva essere bella (come una MV), performante, hi-tech e… Made in Schiranna. A giudicare dal risultato, almeno tre dei pillar elencati da Luca Martin, membro del nuovo board di MV Agusta, possiamo confermarli fin da subito. Sulle performance, meglio attendere il momento di poterla guidare - manca poco - ma viste le premesse ci sentiamo di scommettere su un bell’en plein. Perdonerete il preambolo, ma era necessario per inquadrare il nuovo corso a Schiranna e mettere a fuoco la tre cilindri “a ruote alte”, adesso è arrivato il momento di raccontarvi per bene la Enduro Veloce.

La globetrotter italiana interpreta in modo nuovo i canoni stilistici di MV Agusta. La moto è riconoscibile fin da subito, con tratti ispirati dall’Heritage ma rivisti in una chiave contemporanea. Piacciono le linee armoniose dove la zona anteriore con l’estesa carenatura è completata dal cupolino in plexiglass, il tutto per ridurre al minimo le turbolenze nella zona di guidatore e passeggero. Ma l’aerodinamica ha avuto un ruolo fondamentale nella definizione dello stile. Per esempio, il design del parafango anteriore è studiato per convogliare i flussi d’aria fresca sul radiatore. La zona posteriore è più compatta ed essenziale, per un look comunque originale e bilanciato. Un altro elemento di richiamo al passato di MV Agusta è la colorazione Rosso Ago-Argento Ago in onore della leggenda Giacomo Agostini.

Nuova MV Agusta Enduro Veloce: il frontale aerodinamico della moto italiana

Il nuovo motore di 931 cc è stato progettato, sviluppato e costruito interamente nello stabilimento varesino e ha nella leggerezza (57 kg) e compattezza i suoi punti di forza. La Enduro Veloce promette, inoltre, di essere molto agile e lo fa grazie a soluzioni tecniche all’avanguardia come l’albero motore controrotante. Grazie all’ effetto giroscopico contrario a quello della ruota anteriore la moto diventa più agile e questo risultato è ancora più apprezzabile su un modello che monta un cerchio anteriore da 21” (posteriore 18”) come la Enduro Veloce, che fa dell’off-road un suo territorio. Lato prestazioni, il tre cilindri eroga una potenza di 124 CV/10.000 giri e una coppia di 102 Nm/7.000 giri. Già a 3.000 giri/min è disponibile l’85% della coppia massima a garanzia di una guida piacevole e ricca di vigore fin da subito, un altro aspetto molto positivo per il comfort. La trasmissione punta su un cambio a sei rapporti estraibile come sulle sportive di casa, ma l’estrazione avviene sul lato destro invece che sul sinistro come in passato. La frizione è a comando idraulico e il quickshift funziona a gas aperto sia salendo di marcia sia in scalata.

Nuova MV Agusta Enduro Veloce: il tre cilindri con contralbero da 124 CV e 102 Nm

La Enduro Veloce rispecchia la filosofia di MV Agusta di esaltare le performance, grazie all’equilibrio tra ciclistica, motore ed elettronica, qui con il valore aggiunto di saper affrontare lunghi viaggi confortevoli. Il telaio è perimetrale a doppia culla chiusa e il layout è tale da permettere anche un uso off-road impegnativo. Infine, il telaietto posteriore è rimovibile. La forcella Sachs con steli da 48 mm è regolabile in compressione, estensione e precarico molla, con un'escursione della ruota di 210 mm. Il forcellone è realizzato in lega leggera ed è abbinato a un monoammortizzatore progressivo Sachs regolabile nel precarico, che garantisce alla ruota posteriore la stessa escursione di quella anteriore. Come una buona enduro deve essere, l’altezza da terra è di 870 mm, ma la sella regolabile permette di abbassare la seduta fino a 850 mm e l’altezza minima da terra è di 230 mm. Per l’impianto frenante, MV Agusta si è avvalsa di componenti al top, infatti troviamo pinze Brembo Stylema su dischi flottanti anteriori da 320 mm di diametro e pinza a doppio pistoncino con disco da 265 mm al posteriore.

Nuova MV Agusta Enduro Veloce: la catena di montaggio della LXP Orioli

La globetrotter di Schiranna è equipaggiata con un pacchetto elettronico completissimo e davvero evoluto. Dal punto di vista della dinamica, troviamo la piattaforma inerziale a sei assi per gestire numerosi parametri e setup della moto. Per esempio, ci sono quattro riding mode: Urban, Touring, Off-Road e Custom All-Terrain. E ancora, il sistema Ride by Wire, il cruise control disinseribile tramite la corsa negativa dell’acceleratore, il traction control regolabile su otto livelli fra uso stradale, off-road e a bassa aderenza. Inoltre, selezionando dal menù del cruscotto lo pneumatico installato, se stradale o tassellato, si ottiene un adattamento dei controlli alle gomme montate di primo equipaggiamento, che possono essere le Bridgestone Battlax A41 o le AX41. Ma l’elettronica interviene anche sulla gestione del freno motore su due livelli. Inoltre, c’è il Launch Control per scatti da fermo brucianti (0-100 km/h in 3,72 secondi) tanto per ricordare che siamo a bordo di una MV Agusta. Lato sicurezza, c’è l’ABS Cornering regolabile su due livelli e con funzione RLM (Rear Wheel Lift-Up Mitigation), che riduce il sollevamento della ruota posteriore in caso di forti decelerazioni.

Nuova MV Agusta Enduro Veloce: il ponte di comando della tre cilindri italianaINFOTAINMENT DI ULTIMA GENERAZIONE Lo schermo TFT da 7 pollici è l’interfaccia uomo-macchina, ovvero la finestra di dialogo fra la Endiro Veloce e il guidatore. Si tratta di un display ad alta visibilità che supporta la connessione Bluetooth e Wi-Fi. Tramite l’app MV Ride lo smartphone diventa lo strumento con cui, ad esempio, seguire un itinerario, salvare un percorso, condividerlo, oppure impostare i numerosi parametri di funzionamento della moto per partire con il setup giusto in funzione della strada che dovrete percorrere. A completare il quadro hi-tech ci pensano la chiave keyless e i comandi al manubrio retroilluminati, pratici e facili da usare in ogni condizione di luce.

Nuova MV Agusta Enduro Veloce: il display TFT da 7'' vero centro di comando della moto

La nuova MV Agusta Enduro Veloce sarà disponibile presso la rinnovata rete di venditori ufficiali entro giugno a un prezzo, ancora indicativo, compreso fra 23 mila e 24 mila euro con garanzia di quattro anni. Per una Adventure come lei non poteva mancare una lista accessori ricchissima, che comprende elementi estetici, tecnici e per il comfort fra diversi tipi di selle, tubi e piastre di protezione, borse e bauletti a sgancio rapido, fari supplementari e terminale di scarico in titanio Termignoni. A questo punto, la curiosità di provarla è tanta e non resta che guidarla su strada e in fuoristrada. Lo faremo presto e ve la racconteremo ancora meglio. Restate connessi al nostro sito e su tutti i canali social.

Nuova MV Agusta Enduro Veloce: la prima enduro di Schiranna arriva a giugno

Motore 3 cilindri, bialbero, 931 cc, raffreddato a liquido Potenza max 124 CV/10.000 giri Coppia max 102 Nm/7.000 giri Telaio perimetrale a doppia culla chiusa Sospensione ant. forcella USD 41 mm pluriregolabile escursione 210 mm Sospensione post. monoammortizzatore regolabile nel precarico, escursione 210 mm Pneumatici ant. 90/90-21''; post. 150/70-18''; Battlax A41 o Battlax AX41 Peso 224 kg a vuoto Prezzo (indicativo) tra 23.000 euro e 24.000 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/04/2024