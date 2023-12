Più moto (per pochi) per tutti! MV Agusta aumenta la produzione

Il 2023 è stato un anno ricco di novità per MV Agusta, sia dal punto di vista dei prodotti lanciati sul mercato – serie speciali come la Superveloce Arsham, o la LXP Orioli – sia dal punto di vista strategico. Proprio un anno fa è nata la partnership con Pierer Mobility AG (gruppo proprietario di KTM, Husqvarna, GasGas e WP), un accordo che puntava a rafforzare MV Agusta, aiutandola dal punto di vista organizzativo, produttivo e commerciale, che sta già portando risultati.

PIÙ MOTO L’ultimo in ordine temporale è la nuova linea di produzione introdotta presso lo storico stabilimento di Schiranna, nel varesino. Da sempre MV da rima con produzione artigianale e così rimarrà, ma grazie a un sistema di gestione della linea completamente automatizzato per la movimentazione, lo spostamento e il corretto posizionamento delle unità lungo le 28 postazioni di lavoro, con particolare attenzione all'ergonomia e alla sicurezza, la capacità produttiva aumenterà sensibilmente. L’obbiettivo è realizzare circa 1.000 unità al mese inizialmente, ma la stima è che, una volta a pieno regime, la nuova linea riuscirà a produrre 100 moto al giorno. Timur Sardarov, CEO, MV Agusta Motor S.p.A., ha dichiarato: “Sono entusiasta del lancio di questa nuova linea proprio qui, nel nostro storico stabilimento in Italia, mentre molte altre Case stanno delocalizzando o addirittura diminuendo la produzione. Tutti gli sforzi che abbiamo profuso negli ultimi due anni si stanno concretizzando e ora stiamo vedendo risultati molto concreti, con numeri in crescita e il crescente successo dei nostri ultimi modelli. Questo non è solo un investimento nelle nostre attività, ma anche in questa comunità e nella nostra gente”.

OCCHIO AL 2024 Ma non è tutto, la partnership con il gruppo Pierer migliorerà anche l’esperienza per il cliente. Infatti, nei piani di MV Agusta per il prossimo anno ci sarà l’obbiettivo di avere una rete di concessionari ancora più vasta e meglio integrata nel territorio, tecnici formati e una maggior efficienza nella gestione di ricambi e assistenza post vendita, tematiche che nel recente passato sono state spesso oggetto di critica nei confronti del marchio. Proprio su questo tema si è espresso così Luca Martin, Membro del Board e COO di MV Agusta Motor S.p.A.: “Quando guardiamo indietro all’inizio del 2023 rimaniamo stupiti dal numero di cambiamenti, implementazioni, miglioramenti che sono stati messi in atto durante questo primo anno di collaborazione con KTM. È tutto perfetto? No. Puntiamo sempre alla perfezione, e quindi siamo orgogliosi di quanto fatto, ma allo stesso tempo siamo pienamente consapevoli di ciò che può essere ulteriormente migliorato. Siamo pienamente consapevoli che i nostri clienti hanno vissuto delle sfide, come il ritardo nella consegna dei ricambi o la rinnovata rete di concessionari che non ha avuto una penetrazione ottimale nel territorio. Voglio cogliere questa opportunità per far sapere ancora una volta ai nostri clienti e fan che li ascoltiamo e che ogni nostra decisione si basa su un unico obiettivo: mettere i nostri clienti al centro della nostra attenzione. Quando abbiamo deciso di riavviare l’intera rete di concessionari, eravamo consapevoli che ciò avrebbe creato disagi all’inizio del processo, ma siamo anche sicuri che tale decisione abbia portato MV Agusta sulla strada giusta per fornire la migliore esperienza al cliente nel futuro. La rete di concessionari si espanderà ulteriormente nel 2024, con una migliore penetrazione, i nostri esperti di prodotto e i tecnici di ogni singola concessionaria vengono ampiamente formati e il processo di selezione per lavorare con MV Agusta è molto rigoroso. I clienti sono al centro del nostro approccio e per raggiungere questo obiettivo abbiamo molto lavoro da fare. Lo stesso vale per la disponibilità dei ricambi. L’integrazione del magazzino e del sistema con PIERER Mobility AG ha richiesto molto tempo, causando interruzioni temporanee, ma tale processo sarà finalizzato all’inizio del 2024 e tali disagi per i nostri clienti finiranno. Personalmente credo che la trasparenza sia il modo migliore per creare un rapporto sano con i nostri clienti e fan e quindi ho voluto cogliere questa opportunità per affrontare apertamente i problemi che i nostri clienti hanno dovuto affrontare nel 2023 e per ringraziarli per la loro passione e il loro amore verso il nostro brand.”

