MV Agusta Superveloce Arsham: quando una moto diventa opera d'arte

Alzi la mano chi non ha mai definito “opera d’arte” una MV Agusta… Eppure, questa, è una definizione forte: un’opera d’arte per essere tale non può avere una funzione e le moto, per quanto belle possano essere, una funzione ce l'hanno eccome. MV Agusta però, con la Superveloce Arsham, smette di essere motocicletta per diventare opera d’arte a tutti gli effetti.

MV Agusta Superveloce Arsham bianca sgargiante

UNA MOTO CHE DIVENTA ARTE Per portare a termine questa ardua missione, la Casa varesina ha collaborato con Daniel Arsham: un artista statunitense dirompente, famoso per l’utilizzo della tecnica erosiva che, da appassionato di automotive, ha scelto proprio MV Agusta per la sua nuova creazione esposta al Miami Art Basel dall’8 dicembre. Una moto resta tale finché svolge la sua funzione, perciò la Superveloce Arsham viene commercializzata come opera d’arte e non come motociclo non potendo essere omologata. La Superveloce è una moto esclusiva già di serie, ma quella di Arsham, essendo costruita in soli 6 esemplari, è su un altro livello. Il colore bianco contraddistingue ogni dettaglio della moto: telaio, sovrastrutture, cerchi e persino il logo MV. La sua unicità, però, risiede nella rappresentazione dell'erosione tipica dell'artista: codino, carene e cupolino presentano squarci di roccia mineraria… può piacere o non piacere ma così esiste solo lei. Seppur non possa circolare, la Superveloce Arsham è perfettamente funzionante e vanta gli stessi numeri del modello di serie: il suo tre cilindri da 798 cc sviluppa 147 CV a 13.000 giri e 88 Nm a 10.100 giri, ma chissà che l’impianto di scarico (probabilmente SC Project) non le regali qualche cavallo in più. Anche il peso a secco di 173 kg pare essere invariato e lo stesso vale per i contenuti tecnici ed elettronici. Vi interessa conoscere il suo prezzo? È su richiesta e rimane confidenziale, per cui se siete realmente interessati potete contattare MV, in caso contrario... dovrete tenervi la curiosità. Se pensate che la Superveloce 800 S attacca da 27.900 euro, tuttavia, potete immaginare l'esborso necessario per questa così esclusiva. Godiamoci le immagini, data la rarità di questa MV e l’impossibilità di vederla circolare su strada, l’unico posto in cui potremo ammirarla sarà davvero il museo.

Pubblicato da Alessandro Moro, 11/12/2023