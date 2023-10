Superveloce 98 Edizione Limitata: come la prima MV Agusta del 1943

MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata è l'ultima special di Schiranna, prodotta in soli 300 esemplari numerati e immediatamente riconoscibile grazie alla colorazione Rosso Verghera. Scopriamo la moto, ispirata alla prima MV 98 del 1943.

80 ANNI Sono trascorsi 80 anni dal primo motore MV, il monociclindrico 98 cc del 1943 – con la moto completa che prese forma solo nel Dopoguerra – e oggi la Superveloce 98 rende omaggio a quella moto dal colore bordeaux: per la Superveloce colorazione Rosso Verghera e sigla ''98'' sulla carenatura. Il Rosso Verghera, di altissima qualità, prevede una formula sviluppata a livello sperimentale in CRC e poi industrializzata esclusivamente per MV Agusta. Applicato artigianalmente in molteplici fasi, il colore si compone di una base opaca bicomponente, abbinato ad uno strato lucido per una finitura che ne esalta i pigmenti metallici. La sigla “98 Edizione Limitata”, invece, si ritrova sul codino e sulla piastra di sterzo con incisione al laser.

La MV 98, il cui motore nacque nel 1943

VEDI ANCHE

SUPERVELOCE La base meccanica, invece, è quella della Superveloce 800 che ben conosciamo, col motore tre in linea da 147 CV e il peso di 173 kg a secco, che scende a 165 kg con il kit racing. Il resto della componentistica vede cerchi a raggi con finitura dorata e pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, impianto frenante ottimizzato e alleggerito grazie alla pompa radiale Brembo PR 16/19 e alle pinze Stylema, con l'ABS Continental MK100 ricalibrato. Anche il Ride by Wire è stato migliorato, mentra l'elettronica si gestisce attraverso la strumentazione da 5,5” TFT a colori personalizzabile, connessa allo smartphone. gli e il sistema di localizzazione satellitare antifurto Mobisat.

La MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata

PER POCHI La Superveloce 98 Edizione Limitata viene consegnata comprensiva di una confezione bordeaux che contiene il copricodino, un telo coprimoto specifico, il certificato di autenticità, lo scarico a tre uscite Arrow da pista e la centralina elettronica racing dedicata. MV Agusta Superveloce 98 sarà disponibile in sole 300 unità, la maggior parte delle quali sono già state prenotate dai collezionisti più affezionati del marchio.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/10/2023