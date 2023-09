MV Agusta Lucky Explorer 5.5 e 9.5: ecco dove sono finite

Delle MV Agusta Lucky Explorer abbiamo iniziato col parlarvi a EICMA 2021, e da allora si sono succedute numerose notizie in merito alle caratteristiche e all'arrivo delle endurone stradali di nuovo corso. Ora però, a quasi due anni di distanza, molte cose sono cambiate: che fine hanno fatto 5.5 e 9.5?

COLPO DI SCENA Sembrava dovesse arrivare questa primavera la 5.5 – ve l'avevo raccontata qui – e invece, stando a quanto riporta MCN, la piccola enduro stradale MV non vedrà la luce, almeno per ora. Pare che la 9.5, invece, prenderà le redini della nuova gamma Lucky Explorer entrando in produzione in questi mesi: sarà in vendita da ottobre e arriverà nelle concessionarie come modello 2024.

EICMA 2023 L'accordo commerciale KTM-MV Agusta prevede il sostegno di Pierer Mobility nella distribuzione delle moto varesine, ma non dovrebbe in alcun modo andare a toccare quello che il progetto della 3 cilindri da 950 cc. Quasi due anni dopo la prima apparizione – salvo novità dell'ultim'ora – la lente d'ingrandimento è puntata su EICMA: al Salone probabilmente conosceremo le sorti del brand Lucky Explorer e della 9.5.

