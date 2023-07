MV Agusta presenta la Dragster RR SCS America, una moto con particolari esclusivi, realizzata in edizione limitata per gli USA

MV Agusta presenta una versione speciale della sua Dragster RR SCS, la America. Si tratta di un tributo agli USA, il mercato più importante per le moto di Schiranna. La moto, realizzata in soli 300 esemplari, è caratterizzata da alcuni particolari speciali: scopriamo quali.

CARATTERISTICHE Per questa Dragster RR SCS una colorazione speciale che, come le moto che l’hanno preceduta, richiama i colori della bandiera statunitense. La sella in pelle, realizzata artigianalmente, riporta la cucitura “America Special Edition”. Anche la ruota lenticolare in carbonio è caratterizzata da una speciale colorazione dedicata, come il serbatoio, mentre sulla piastra di sterzo è inciso a laser il numero dell’esemplare, da 001 a 300.

PEZZI SPECIALI Nel kit Special Parts, a corredo, ci sono il coperchio trasparente della frizione SCS, il telo coprimoto personalizzato e il certificato di autenticità. Tra le parti speciali, disponibili tra gli accessori, non mancano lo scarico sportivo Akrapovič in titanio con centralina dedicata, che permette di raggiungere 148 CV di potenza massima a 12.800 giri e conferisce ulteriore aggressività e carattere alla moto. Il prezzo della versione America non è stato ancora reso noto ma, tenendo presente che la MV Agusta Brutale RR SCS attacca il listino a 23.500 euro, è logico aspettarsi che l'edizione limitata richiederà un esborso ben maggiore. Un problema, però, che avranno solo i clienti statunitensi: questa Brutale infatti è destinata solo al mercato USA.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/07/2023