MV Agusta: fine del concordato preventivo. Si punta al futuro

Buone notizie per MV Agusta, infatti il Tribunale di Varese, con decreto del 29 Dicembre 2022, ha dichiarato la completa esecuzione e la conseguente estinzione della procedura concorsuale, avendo accertato l’integrale pagamento di creditori concordatari e di tutti gli adempimenti connessi.

OBBIETTIVO RAGGIUNTO L'uscita dal concordato preventivo era uno degli obbiettivi dichiarati dal nuovo corso firmato Timur Sardarov per MV Agusta che ora può guardare al futuro con maggior serenità e sfruttare preziose partnership, come quella con KTM, e nuovi modelli attesissimi come le Lucky Explorer per tornare ai fasti di un tempo. Il traguardo non sarebbe stato raggiungibile probabilmente senza l'importante sforzo della famiglia Sardarov, che ha introdotto nelle casse di MV Agusta oltre 180 milioni di euro al fine di migliorare la business practice, il pagamento integrale dei debiti concordatari, per finanziare le attività correnti e assicurarsi che l’azienda abbia un solido piano industriale per la crescita futura.

LE DICHIARAZIONI Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A., ha detto: “Sin dal mio arrivo in MV Agusta l’uscita dal concordato preventivo ha rappresentato uno dei principali obiettivi che il management della società si era posto, ed ha raggiunto, per recuperare la fiducia dei clienti e dei fornitori e poter rilanciare l’azienda. Nonostante gli effetti negativi conseguenti alla pandemia Covid-19, all’incremento dei prezzi delle materie prime e, nondimeno, allo scoppio della guerra in Ucraina, l’impegno, la costanza e la professionalità del management di MV Agusta hanno prevalso e hanno consentito di traguardare questo importante risultato. Adesso dobbiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia, confortati dal successo che i nostri nuovi modelli stanno ottenendo. La nuova partnership con KTM AG sta già dando una sferzata di energia al nostro business su tutti i fronti, dalla produzione di nuove moto, all’espansione del nostro dealers network alla fornitura di un’assistenza di primissimo livello a tutti i nostri appassionati clienti. Dopo anni bui abbiamo finalmente creato le condizioni per consentire ad MV Agusta di scrivere un nuovo capitolo della storia del motociclismo.”

Pubblicato da Danilo Chissalè, 01/02/2023