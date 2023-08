MV Agusta: le novità della gamma 2023

L'ultima novità in casa MV Agusta è la limited edition Dragster RR SCS America, versione che celebra gli United States. Se questa special edition è relegata al solo continente americano, nella gamma moto 2023 arrivano altre novità, per tutti gli appassionati.

NIENTE SORPRESE Su tutte le moto model year 2023, infatti, sono ora inclusi 4 anni di garanzia e assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il servizio al momento è attivo in in Italia, Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna e Regno Unito, ma seguiranno altri paesi. In caso di problemi i clienti saranno seguiti attraverso riparazione sul posto, traino presso un concessionario/punto assistenza autorizzato MV Agusta, assistenza tecnica, trasporto a destinazione e molti altri servizi come veicolo sostitutivo, rimpatrio del veicolo dall'estero, alloggio.

QUOTA 100 A sei mesi dall'inizio della partnership tra MV Agusta e Pierer Mobility AG, la collaborazione vede anche implementare il numero di concessionari: a inizio luglio è stato raggiunto il 100° partner commerciale. La rete distributiva MV Agusta, in fase di ricostituzione, ha l'obiettivo di aprire 180 punti vendita selezionati entro la fine del 2023.

