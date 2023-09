MV Agusta Brutale 1000 RR Assen: la naked celebra i successi alla cattedrale della velocità

La MV Agusta tira fuori dal cilindro un altro pezzo pregiatissimo della famiglia Brutale. Questa volta, la Casa della Schiranna arricchisce la gamma della sua super naked con la 1000 RR Assen, ovvero “una sintesi di suggestioni stilistiche e tecniche, che celebra le 35 vittorie di MV Agusta sul leggendario circuito di Assen, la cattedrale della velocità”. Sono passati quasi 50 anni dall’ultima vittoria MV Agusta sul leggendario circuito olandese, ottenuta nel 1976 da campionissimo Giacomo Agostini nella classe 350 e oggi il fascino del tracciato è più attuale che mai. Insomma, un connubio ricco di attrazione che ha dato vita alla nuova limited edition di MV Agusta per celebrare quegli indimenticabili anni d’oro. La moto sarà prodotta a mano in Italia, in soli 300 esemplari numerati, per una tiratura limitata frutto della collaborazione diretta con il circuito di Assen. La “Cattedrale della Velocità” ha infatti siglato con MV Agusta un accordo che valorizza il rapporto tra l’azienda varesina e il tracciato stesso, il cui primo frutto è questa moto assolutamente pregiata.

MV Agusta Brutale 1000 RR Assen: la naked celebra 35 vittorie in OlandaMODELLO UNICO E PERFORMANTE La base tecnica è rappresentata dalla versione 2023 della Brutale 1000 RR, che porta aggiornamenti in molti aspetti, a partire dal cambio elettronico, più rapido e fluido negli innesti grazie ad aggiornamenti hardware e software. Il motore è il quattro cilindri in linea di 998 cc, capace di 208 CV a 11.000 giri/min e 116,5 Nm a 11.000 giri/min. Il rapporto potenza/peso di 1,1 CV/kg è ottenuto grazie ai soli 186 kg (197 kg in ordine di marcia) della naked italiana. Lato estetico, la colorazione della Brutale 1000 RR “Assen”, incentrata su Blu Nordico, Argento Ago e oro, è allo stesso tempo elegante e sportiva, perfetta per esaltare l’esclusività degli elementi e la dotazione tecnica di primo piano.

MV Agusta Brutale 1000 RR Assen: i cerchi in fibra di carbonio RotoboxCOMPONENTI PREGIATI ED ESCLUSIVI Un altro elemento che sottolinea la cura maniacale dei dettagli è la scelta dei materiali, a partire dai leggerissimi cerchi in fibra di carbonio Rotobox, che grazie alla tecnologia costruttiva proprietaria sono definiti da razze sottilissime. Fibra di carbonio anche per tante altre parti: le paratie che proteggono i collettori di scarico sui due lati della moto, tutti gli elementi stilistici e funzionali a corredo del faro anteriore, come i pannelli nella zona del serbatoio. Alcune parti specifiche del telaio, per esempio le piastre laterali in alluminio e il monobraccio, spiccano per la colorazione argento, a contrasto con la tinta scura del traliccio di tubi in acciaio. La sella è rivestita in Alcantara blu, a esaltare l’unicità della super naked, che mostra anche il serbatoio con doppia colorazione blu/argento e finitura lucida.

MV Agusta Brutale 1000 RR Assen: la targa celebrativa a corredo del kit ''Assen''IL KIT PER LA PISTA Come per ogni edizione speciale, il racing kit a corredo aggiunge potenza ed esclusività, togliendo peso alla moto in configurazione standard. Si parte con i preziosi terminali di scarico Arrow in titanio, completi di centralina dedicata per ottenere il massimo della potenza, e si passa alle leve freno e frizione lavorate CNC di colore nero. Altri elementi sono la cover in fibra di carbonio per la sella del passeggero e il tappo in alluminio, peculiare grazie alla doppia colorazione dorata e nera. Infine, troviamo il telo coprimoto e il certificato di autenticità a integrare la ricca dotazione di accessori esclusivi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/09/2023