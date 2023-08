MV Agusta Rapido Oro, stile e prestazioni per il primo monopattino di Schiranna

Da quando ho iniziato a fare prove e test di monopattini ho cominciato a far mio un pensiero, che non manco mai di condividere con amici e colleghi ogni volta che ne uso uno: non importa quanto uno sia figo, non importa quanto bene si vesta, a bordo di un monopattino è davvero difficile far bella figura. L’unica cosa che può fare la differenza è lo stile. Scordatevi i soliti monopattini anonimi, essenziali e tristi: l’MV Agusta Rapido Oro fa storia a sé (e per l’estate è in promozione speciale).

MV Agusta Rapido Oro, stilosa la carena anteriore

Dire che ha stile da vendere è quasi limitativo. Cattura l’attenzione, da qualunque parte lo si guardi: per la firma luminosa nella parte bassa del piantone che richiama i bolidi a due ruote della casa di Schiranna, per la generosa carenatura in color rosso opaco, per il piccolo parafango posteriore di chiara ispirazione motociclistica, per i cerchi e le finiture color oro, e per lo spettacolare cruscotto sul manubrio.

MV Agusta Rapido Oro, visuale di lato

NON SOLO BELLO Mi sento di aggiungere, dopo qualche settimana passata a scorrazzare in giro per Milano a bordo del Rapido Oro, l’attenzione artigianale nei dettagli e nelle finiture, la cura quasi maniacale nella costruzione di un mezzo che è sì bello da vedere, ma anche robusto e solido.

La pedana in plastica ha una buona tenuta per le suole delle scarpe, ma la dimensione è appena sufficiente per appoggiare i piedi: non è abbastanza larga per tenerli affiancati, né abbastanza lunga per tenerli uno davanti all’altro. Sta in una via di mezzo in cui si trova comunque una posizione comoda per muoversi, ma nella quale cambiare posizione è più ostico di quanto vorrei.

MV Agusta Rapido Oro, la pedana antiscivolo

IL COMFORT CHE NON TI ASPETTI L’assenza delle sospensioni non mi lasciava per nulla tranquillo, ma sono bastati pochi km di pavé e asfalto milanese per ricredermi. Viaggiare a bordo del Rapido Oro di MV Agusta non è affatto stressante per la schiena: merito delle ruote da 10” tubeless che bene assorbono le varie asperità del terreno, e della “morbidezza” del telaio in lega di magnesio. Buona anche la presa delle manopole, che non affaticano i palmi delle mani.

MV Agusta Rapido Oro, il motore è nella ruota posteriore

AGILE E VELOCE Il motore da 500W montato nella ruota posteriore ha una ragguardevole coppia di 24 Nm, che permette al Rapido Oro di scattare in maniera decisa ai semafori, con una progressione che si ferma solo con l’intervento del limitatore, a 25 km/h: si avverte chiaramente (ma non in modo fastidioso) che potrebbe fare di più, ma è costretto dal software a “darsi una calmata”. Buona anche l’agilità: il monopattino di MV Agusta mi infonde sicurezza ed è sempre pronto nei cambi di direzione.

MV Agusta Rapido Oro, visuale posteriore

QUANTO SPINGE! Le modalità Eco e Comfort (rispettivamente limitate a 15 e 20 km/h) vanno benissimo per muoversi in città in maniera rilassata, per godersi il viaggio e non preoccuparsi dell’autonomia. In modalità Sport+ il motore sfrutta al massimo tutta la potenza disponibile, regalando una spinta costante anche nelle salite di media pendenza (i cavalcavia cittadini, per esempio). Il rovescio della medaglia è che tanta esuberanza costringe a usare più prudenza del solito in accelerazione. In monopattino sono abituato a dare “full gas” dopo una curva, o anche dopo aver rallentato per evitare un ostacolo; con il Rapido Oro in modalità Sport+, invece, meglio evitare di premere in maniera brusca l’acceleratore per riprendere velocità, perché c’è il rischio di perdere l’anteriore, specialmente se il fondo stradale è bagnato o irregolare. Nessun problema con le altre modalità di guida.

MV Agusta Rapido Oro, si chiude facilmente

E PER CHIUDERLO? Il monopattino di MV Agusta pesa più di 20 kg, il che lo rende poco fruibile per il saliscendi dai mezzi pubblici. Il meccanismo di chiusura è comunque ben studiato e veloce: una clip a scatto blocca il piantone sul parafango e permette di portare in giro il monopattino con facilità. Caricato nel bagagliaio dell’auto, con il passaggio sopra le buche il piantone tende però a sganciarsi.

MV Agusta Rapido Oro, ruote tubeless e freni a disco davanti e dietro

CHE FRENI! Sicurezza vuol dire innanzitutto potersi fermare in poco spazio in situazioni di emergenza, e il Rapido Oro è il monopattino con l’impianto frenante più potente che mi sia mai capitato sottomano. Due dischi idraulici con pinze flottanti come sulle moto, con la manopola destra che agisce sul freno anteriore, e la sinistra su quello posteriore. Le leve sono ben modulabili e permettono di arrestare la corsa in un fazzoletto, e proprio per questo richiedono attenzione, bisogna prenderci confidenza per usarle in tutta sicurezza, altrimenti si rischia di bloccare le ruote (anche quella davanti).

MV Agusta Rapido Oro, di serie (ma un po' scomode) le frecce laterali

METTE LA “FRECCIA” Di serie, il modello 2023 del Rapido Oro di MV Agusta monta gli indicatori di direzione, un accessorio aftermarket che, nella realtà dei fatti, si limita a poco più che assolvere gli obblighi normativi. Le frecce si azionano premendone la punta esterna, operazione tutt’altro che comoda - e sicura - in velocità, e che costringe a strani contorsionismi con il mignolo, col rischio di dover lasciare per qualche istante la leva del freno. Essendo un “extra”, infine, funzionano con una piccola batteria interna: per ricaricarla occorre svitare le frecce dal manubrio e collegarle a una presa micro USB.

MV Agusta Rapido Oro, i colori sono quelli delle sportive di Schiranna

SI FA VEDERE Va molto meglio sul fronte della luminosità, con la DRL sempre accesa e che rende il monopattino visibile ai mezzi che procedono in direzione opposta. Ottime le luci a LED per la sera, quella davanti in particolare “spara” un fascio di luce molto potente.

HA LA CHIAVE Di serie il Rapido Oro prevede una chiave NFC da avvicinare al display dopo l’accensione del monopattino per sbloccare il motore: utile per scoraggiare i malintenzionati. Il blocco può essere attivato/rimosso anche dallo smartphone tramite la app dedicata.

MV Agusta Rapido Oro, il comando per cambiare livello di assistenza

VA DA SOLO A completare la dotazione di sicurezza ci metto anche il cruise control, che si attiva automaticamente dopo qualche secondo a velocità costante. Lo trovo molto utile, perché permette di staccare il pollice dal comando dell’acceleratore e concentrare la presa della mano sulla manopola dei freni. Per disattivare il cruise basta un veloce tap sull’acceleratore, o stringere appena la leva dei freni.

La batteria da 500 Wh, alloggiata sotto la pedana, assicura un’autonomia di 50 km in modalità Comfort, quindi fino a 20 km/h di velocità massima. Nel corso della mia prova ho affrontato uscite di oltre 10 km, in modalità Sport+, dove ho consumato circa 1/4 di batteria. Un risultato eccellente, che conferma la versatilità di un mezzo come il Rapido Oro, adatto ad affrontare senza timori anche il commuting quotidiano, forte di una notevole efficienza energetica.

MV Agusta Rapido Oro, come si presenta una volta richiuso

MA QUELLA PRESA... Il vero problema del monopattino di MV Agusta emerge quando serve ricaricare la batteria: la presa di ricarica è nascosta all’interno della carena, in basso e in una posizione a dir poco difficile da raggiungere con le mani. Come se non bastasse, la forma del connettore costringe a inserirlo in un verso ben preciso, rendendo l’operazione doppiamente complicata. Da rivedere.

Il grande display da quasi 4” è forse il più grande che abbia mai visto su un monopattino: effetto wow a parte, lo schermo assomiglia a un vero cruscotto, con due riquadri “analogici” che mostrano la velocità attuale e la potenza assorbita in tempo reale. Più in piccolo si possono leggere il livello della batteria, i km percorsi, la modalità di guida e le diverse spie (fari, cruise control, connessione Bluetooth).

MV Agusta Rapido Oro, il grande display LCD a colori

LA APP Gratuita per iOS e Android, la app MV Ride è la stessa usata per le moto della casa di Schiranna. Mi piace che non imponga di registrarsi o di creare un account, e una volta completata la facile procedura di abbinamento tramite Bluetooth, la connessione con il monopattino è sempre molto rapida. La app permette di bloccare/sbloccare il motore, attivare o disattivare il cruise control e tenere sott’occhio lo stato del veicolo e della batteria, registrare le uscite ecc. Una sorta di secondo cruscotto, che con un display così grande risulta quasi pleonastico.

Telaio Lega di magnesio Dimensioni 1.132 x 600 x 1.217 mm Dimensioni chiuso 1.132 x 600 x 538 mm Peso 20 kg Peso massimo conducente 10 kg Motore Posteriore, 500W, 24 Nm Velocità massima 25 km/h Batteria 500 Wh Autonomia 50 km (modalità Comfort) Pendenza massima 25,00% Freni Disco, anteriore e posteriore Pneumatici Tubeless, 10” x 6,5” Luci LED davanti e dietro Display LCD 3,96” Prezzo 1.249 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/08/2023