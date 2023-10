9.5 Project: MV Agusta torna a EICMA 2023 con la maxi enduro definitiva

In una grigia giornata di ottobre MV Agusta pubblica un post su Instagram: “Il 7 novembre riflettori puntati su di lei. La “9.5 Project” verrà svelata nella forma definitiva ad EICMA 2023”. Facciamo il punto della situazione dopo il post e la foto pubblicata.

MV Agusta 9.5 Project post ufficiale

ARRIVA LA 9.5 PROJECT Un mese fa vi abbiamo raccontato (qui l’articolo di Michele) che la Lucky Explorer 5.5, presentata da MV Agusta come concept all’EICMA 2021, non sarebbe affatto pronta a vedere la luce del sole. Avevamo invece intuito che la Lucky Explorer 9.5, presentata anch’essa come concept insieme alla 5.5, sarebbe stata presentata in versione definitiva a breve, ipotizzando EICMA 2023 come palcoscenico. Alla luce del post ufficiale della pagina MV Agusta pare proprio che le supposizioni siano state confermate: la nuova endurona della casa varesina è in arrivo in versione definitiva (finalmente). Stando ai documenti di omologazione australiani il nome definitivo sarebbe “Enduro Veloce” e MV Agusta nel post parla di “9.5 Project”: il nome tra virgolette, insomma, lascia immaginare un cambio in atto. MV Agusta 9.5 Project concept

INDAGHIAMO… Per il momento l’unica cosa “concreta” che abbiamo sulla ''9.5 Project'' è la foto del frontale che appare nella penombra: si intravedono i fari a LED dallo sguardo ''arrabbiato'', una forcella con foderi color oro e un cupolino abbastanza ampio, probabilmente regolabile. Modificando un po' l’immagine si delinea chiaramente il profilo della moto: forme abbondanti, con una carena dall’aspetto molto protettivo e un grosso paracolpi laterale. Presenti anche deflettori trasparenti per togliere aria dal busto del pilota e paramani che presentano il logo Lucky Explorer (le darà il nome? Chissà…). Per quanto riguarda la tecnica ancora non si sa nulla, tuttavia ci aspettiamo che sia equipaggiata con il tre cilindri che equipaggia tutte le MV medie. Questo assaggio di 9.5 Project, sicuramente, non fa altro che aumentare l’attesa per l’esposizione di Milano che tutti aspettiamo impazienti.

Pubblicato da Alessandro Moro, 25/10/2023