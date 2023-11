MV Agusta presenta la LXP Orioli, ecco come cambia la 9.5 tanto attesa

Attesa, chiacchierata, discussa, di movimento attorno al primo progetto fuoristrada di MV Agusta ce n’è stato in abbondanza, ma a EICMA i rumors terminano e arriva la versione definitiva di quella che tutti, fino ad oggi, abbiamo sempre chiamato Lucky Explorer 9.5: date il benvenuto alla LXP Orioli, la All-Terrain di lusso di MV Agusta. Scopriamo insieme com’è fatta, quando arriverà sul mercato e il suo prezzo… da oggetto di lusso.

MV Agusta LXP Orioli, vista laterale

Nelle forme nessuna sorpresa, la moto è proprio come l’abbiamo vista lo scorso anno presso lo store milanese della Casa di Schiranna: una enduro stradale che ricorda nelle forme e nella livrea la Elephant che con Orioli dominò i deserti africani. Proprio a quella moto si rifà la LXP Orioli, con grafiche che ricordano lo sponsor tabaccaio dell’epoca e tanto di firma impressa a mano dallo stesso pilota italiano su ognuna delle 500 unità prodotte. Ebbene sì, come ogni oggetto di lusso anche la LXP non sarà alla portata di tutti, la serie limitata aumenterà ancor di più l’esclusività di questo modello in futuro.

CURATISSIMA Ovviamente la realizzazione della moto è curatissima, quasi come un prezioso manufatto, i dettagli su cui l’occhio si perde sono tantissimi, il centro stile CRC, di proprietà di MV Agusta e basato a San Marino, dove i migliori designer del settore, da decenni, danno vita ad alcune delle moto considerate tra le più belle al mondo, si è davvero superato.

A spingere la LXP Orioli è confermato il nuovo motore a tre cilindri da 931 cc, capace di 124 CV a 10.000 giri e 102 Nm di coppia a 7.000 giri; la potenza specifica è di 133 CV/litro e l'85% della coppia è disponibile a soli 3.000 giri/min. Numeri che la posizionano al vertice della categoria delle medie e quasi in competizione con le maxi, anche se queste sono ben superiori in termini di coppia motrice. Un posizionamento atipico per MV, che la pone in competizione solamente con sé stessa.

MV Agusta LXP Orioli, il motore è completamente inedito

TUTTO NUOVO Rispetto alla vecchia piattaforma 800 cc sono pochissimi gli elementi in comune, solo valvole d’aspirazione, pompa dell’acqua e l’albero a camme per le valvole di scarico; il resto è totalmente inedito. Nonostante ciò alcune caratteristiche proverbiali di MV sono rimaste, come il trattamento DLC per gli alberi di trasmissione, il cambio estraibile o l’albero contro-rotante, unica nel suo segmento ad utilizzarlo, che si traduce in un significativo miglioramento della guida, grazie all'inerzia ridotta che facilita i cambi di direzione. Le vibrazioni sono state ulteriormente ridotte grazie all'adozione del contralbero. La frizione è a comando idraulico per garantire un funzionamento sempre costante anche nelle condizioni di guida più estreme. L'impianto di scarico è progettato e realizzato per ottimizzare le prestazioni del motore 950 e per esaltarne il suono aggressivo.

QUI CICLISTICA Il telaio della LXP Orioli è realizzato in lega alleggerita, grazie all'ottimizzazione degli spessori, con telaietto posteriore rimovibile, soluzione sempre più frequente nel segmento e più pratica in caso di cauta; il disegno è a doppia culla chiusa, con valori di rigidità ottimizzati. Il forcellone in lega di alluminio è realizzato per fusione in conchiglia. La vocazione della LXP Orioli non è estrema come si possa pensare, il comparto sospensioni è di ottimo livello, con la forcella e il mono Sachs regolabili in tutte le loro funzioni, ma l’escursione non è di quelle da moto specialistica: 210 mm avanti e dietro e luce a terra di 230 mm, una soluzione di compromesso per adattarsi al meglio anche all’uso su strada.

MV Agusta LXP Orioli, dettaglio del forcellone in alluminio

DOPPIA CALZATURA Il diametro delle ruote, però, si conferma quello tipico delle enduro con vocazione fuoristradistica, con ruota anteriore di 21'' e posteriore di 18''. I cerchi sono gli ottimi Excel Takesugo, un punto di riferimento per la tipologia Tubeless e non solo, e possono essere calzati da pneumatici sia stradali sia tassellati di produzione Bridgestone, grazie alla doppia omologazione a libretto. L’impianto frenante è firmato Brembo, con pinze Stylema ad agire su dischi di 320 mm di diametro all’anteriore e pinza a doppio pistoncino con disco di 265 mm posteriore.

ERGONOMIA I tecnici di Schiranna hanno prestato molta attenzione all’ergonomia della LXP, con particolare meticolosità nella gestione dei flussi d’aria attorno a pilota e passeggero. Secondo MV la ricerca aerodinamica ha permesso di creare attorno al pilota e al passeggero una zona di calma che preserva da fastidiose turbolenze, rendendo il viaggio ancora più comodo, ma anche allontanando il calore dalle gambe del pilota con specifiche forme delle sovrastrutture. La sella è regolabile in altezza su due posizioni (850 mm e 870 mm), per adattarsi a contesti e piloti diversi, il rivestimento è stato scelto per garantire durata e impermeabilità nelle più estreme condizioni di guida. Il peso della moto è di 224 kg a secco.

A differenza della Cagiva con cui Orioli ha vinto la Dakar, sulla nuova LXP Orioli il guidatore potrà fare affidamento su una dotazione elettronica completa e al passo con i tempi. Grazie alla piattaforma inerziale a sei assi il controllo di trazione e l’ABS hanno interventi sensibili all’angolo di piega e tarature specifiche per il fuoristrada, mentre il motore è comandato dal Ride by Wire. Quest’ultimo è basato su strategie di gestione della coppia; le mappe disponibili sono Urban, Touring, Off-Road e Custom All-Terrain, appositamente sviluppate per garantire l'erogazione adatta e la regolazione dei controlli elettronici ideale nei differenti contesti d'azione. Completano il quadro il sistema keyless e il cruise control, ora disattivabile anche sfruttando la corsa negativa della manopola dell’acceleratore.

MV Agusta LXP Orioli, dettaglio del blocchetto elettrico sinistro

DOTAZIONE DI LUSSO Niente roadbook o torrette, la strumentazione della LXP Orioli è un moderno schermo TFT che per qualità e completezza si ispira al mondo delle automobili premium, grazie alle estese possibilità di connessione tramite Bluetooth e Wi-Fi, la risoluzione HD del pannello. Evolute le funzionalità dell'app MV Ride, che permette di collegare uno smartphone, impostare la navigazione corner by corner, salvare gli itinerari e i dati di guida e condividerli nella community con gli altri utenti. Inoltre, l'antifurto Mobisat con geolocalizzazione integrata è parte dell'equipaggiamento standard della LXP Orioli.

TANTO DI SERIE Una moto ricca la LXP, non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello della dotazione offerta di serie. la presenza di barre di protezione, della piastra paramotore in alluminio e di fari supplementari, valigie laterali rigide in alluminio marchiate MV Agusta, dotate di sistema a sgancio rapido e push block, da 39L e 32L (lato scarico) di capienza. La LXP Orioli viene accompagnata da un kit a corredo che contiene lo scarico omologato in titanio, progettato e sviluppato in co-design tra MV Agusta e Termignoni, abbinato a fondello e paracalore in fibra di carbonio per una riduzione di peso totale di oltre 4 Kg. A completare il kit a corredo il cliente finale troverà in dotazione nella cassa dedicata il telo coprimoto e il certificato di autenticità.

MV Agusta LXP Orioli, la firma apposta a mano da Orioli impreziosisce il pacchetto

Le 500 unità della LXP Orioli inizieranno ad essere consegnate ai clienti alla fine del primo trimeste 2024, per poter essere uno dei fortunati 500 preparatevi a sborsare una cifra che non ha nulla a che vedere con le enduro stradali di media cilindrata e quasi nemmeno da maxi primium: stando alle stime la LXP Orioli costerà attorno ai 30.000 euro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2023